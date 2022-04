Neuer Titel für Cannes-Eröffnungsfilm "Z (comme Z)"

Nachdem sich das Ukrainian Institute in einem Brief an das Festival de Cannes und Regisseur Michel Hazanavicius gewandt hat, wird dessen Zombiekomödie "Z (comme Z)" in "Coupé" umbenannt.

Regisseur Michel Hazanavicius hat seine Zombiekomödie Z (comme Z)", mit der am 17. Mai das Festival de Cannes eröffnen wird, in "Coupé" umbenannt. Damit reagiert Hazanavicius auf eine entsprechende Bitte, die das Ukrainian Institute in einem Brief, der an ihn und das Festival gerichtet war.

In dem von Institutsdirektor Volodymyr Sheiko unterzeichneten Schreiben wird darauf hingewiesen, dass der Buchstabe "Z" das von russischer Seite und auf pro-russischen Demonstrationen in ganz Europa verwendete Symbol für den russischen Einmarsch in die Ukraine sei. Eine Titeländerung wäre "eine Geste gegen die Unmenschlichkeit, Gewaltsamkeit und den Terror der russischen Armee".

In einem Statement erklärte Hazanavicius, er werde den Film aufgrund des symbolischen Charakters, den der Buchstabe "Z" bekommen habe umbenennen und der Bitte der ukrainischen Filmemacher folgen.

Gleichzeitig betonte der Filmemacher, er sei bestürzt darüber, dass dem ukrainischen Volk Leid zugefügt habe: "Es macht mich so machtlos und traurig, denn das ist das Letzte, was ich tun wollte."

Weiter erklärte Michel Hazanavicius: "Der Titel war vielleicht lustig, als ich den Film vor ein paar Monaten fertiggestellt habe, aber er ist es jetzt auf keinen Fall mehr und ich kann in nicht mehr aushalten. Mein Film soll Spaß machen und ich möchte nicht, dass er in irgendeiner Form mit diesem Krieg in Verbindung gebracht wird. Ich bin daher glücklich, den Titel ändern und durch diese kleine Geste meine volle Unterstützung für das ukrainische Volk zeigen zu können."