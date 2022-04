Studiengang "Produktionsmanagement Film und TV" heißt erste Studierende willkommen

Im Dezember wurde bekannt, dass die HFF München und die Hochschule Ansbach gemeinsam den neuen Studiengang "Produktionsmanagement Film und TV" starten wollen, um den Fachkräftemangel in der Filmbranche offensiv anzupacken (wir berichteten). In enger Zusammenarbeit mit renommierten Unternehmen aus der Film- und Fernsehbranche bietet der kooperative Bachelorstudiengang "Produktionsmanagement Film und TV" eine Verzahnung zwischen Theorie und Praxis durch ein duales Studienmodell. Der theoretische Part wird hierbei am Campus oder online vermittelt, eine praktische Anwendung findet direkt im Unternehmen statt. Die ersten Studierenden, die als Pioniere das neue Studium auch durch ihr regelmäßiges Feedback mitgestalten werden, sind bei den Münchner Produktionsunternehmen Constantin Film, Leonine Studios und Pantaflix/Pantaleon unter Vertrag.

Zum Studienstart trafen sich vor Ostern Vertreter der drei Firmen mit ihren Studierenden in Ansbach, erhielten eine Tour über den Campus der HAW Ansbach und konnten sich mit den Professoren und Dozenten zu Studieninhalten und -erwartungen austauschen. Der Studiengang führt in sieben Semestern zum international anerkannten Abschluss "Bachelor of Arts" und ist nun erstmalig zum Sommersemester 2022 mit einer Auftaktveranstaltung in Ansbach gestartet. Die Initiative für den Studiengang kam ursprünglich aus der Filmbranche: Markus Thürstein, Personalleiter der Constantin Film, führte gemeinsam mit seiner Produktionskollegin Stephanie Wagner bereits 2015 erste Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern für ein Studium.

Bereits ab Mai kann man sich fürs Wintersemester bewerben. Alle Infos gibt es hier.