Nächster Negativrekord für Boxoffice in China

Die Omikron-Variente des Coronavirus hat (auch) die Kinos in China weiter fest im Griff. Nachdem das Boxoffice dort vor einer Woche mit insgesamt 10,5 Mio. Dollar auf den niedrigsten Wert des Jahres gefallen war, wurde am vergangenen Wochenende nicht einmal die Zehn-Mio.-Dollar-Marke erreicht.

Nach Angaben von Artisan Gateway wurden in den Kinos des Landes, die noch geöffnet haben, von Freitag bis Sonntag insgesamt 8,2 Mio. Dollar eingespielt; der gestrige Sonntag sei mit einem Einspiel von 1,55 Mio. Dollar sogar der schwächste Kinotag innerhalb eines Jahrzehnts gewesen.

Nummer eins der chinesischen Kinocharts ist nach wie vor "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse", der auf 1,7 Mio. Dollar kam und seit seinem Start in China am 8. April 17,3 Mio. Dollar eingespielt hat. 1,4 Mio. Dollar standen für den zweitplatzierten chinesischen Crime-Thriller "Man on the Edge" zu Buche, der es damit seit seinem Start am 15. April auf 9,4 Mio. Dollar gebracht hat. Erfolgreichster Neustart des Wochenendes in den chinesischen Kinocharts war Michael Bays "Ambulance", der mit 1,3 Mio. Dollar Platz drei belegte.

Auf der Vier spielte "Hotel Transsilvanien - Eine Monster Verwandlung" 900.000 Dollar (gesamt seit 3. April: 9,1 Mio. Euro) ein, gefolgt von dem indischen Thriller "Drishyam", der es an einem zweiten Wochenende auf 600.000 Dollar (gesamt: 1,6 Mio. Dollar) brachte.