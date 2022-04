Marktforschung: 20 Mio. weitere SVoD-Abos in Osteuropa

Digital TV Research rechnet weiterhin mit einem Anstieg der SVoD-Abonnements in Osteuropa. Das Markforschungsunternehmen äußert sich auch zum Themenkomplex Ukraine/Russland.

Obwohl der allgemeine Glaube an ein stetiges Abo-Wachstum im SVoD-Segment nach Bekanntgabe der Netflix-Quartalsbilanz soeben einen Knacks erhalten hat: Die Marktforscher von Digital TV Research halten daran fest, dass Streaming-Abonnements im osteuropäischen Wirtschaftsraum weiter zunehmen werden. Allein deswegen, weil Marktteilnehmer wie Disney+, SkyShowtime und HBO Max für Belebung sorgen würden. Digital TV Research geht davon aus, dass es im Jahr 2027 43 Mio. Abonnements geben wird. Für Ende 2021 haben die Marktforscher 23 Mio. berechnet.

2026 werde Polen der wichtigste SVoD-Markt sein, obwohl das Land eine viel geringere Bevölkerungszahl als Russland hat. Auf Russland und Polen würden bis 2027 64 Prozent der SVoD-Abonnenten in der Region entfallen; ein Rückgang, weil andere Länder schneller wachsen würden.

Zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine erklärt Chef-Analyst Simon Murray: "Wir gehen davon aus, dass sich Russland vor Ende 2022 aus der Ukraine zurückziehen wird. Nach dem russischen Rückzug erwarten wir massive Investitionen westlicher Unternehmen/Regierungen in der Ukraine sowie die Rückkehr der meisten Flüchtlinge in ihre Heimat. Es wird einige Zeit dauern, bis die Wirtschaft wieder aufgebaut ist und die Haushalte ihre Ausgaben für Unterhaltung tätigen können".

Westliche SVoD-Plattformen, die aus Russland zurückgezogen haben, werden wahrscheinlich nicht vor 2027 zurückkehren. Allerdings hätten sie bisher ohnehin nur einenbegrenzten Einfluss in Russland gehabt, so dass die Abonnentenverluste nicht allzu groß sind, so Digital TV Research

Netflix wird den osteuropäischen SVoD-Sektor weiterhin anführen und 2027 auf 8,18 Mio. Abonnenten kommen. Ende 2021 seien es 5,82 Mio. gewesen. Disney+ erreicht bis 2027 4,69 Mio., obwohl die Plattform erst im Juni dieses Jahres gestartet ist.