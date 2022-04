Romy-Preise 2022 vergeben

Am Samstagabend wurden in der Wiener Hofburg die 33. Romy-Preise verliehen. Die vom "Kurier" veranstaltete Preisverleihung für die zwölf Gewinnerinnen und Gewinner fand nach zwei Jahren Corona-Abstinenz wieder statt. Als beliebteste Schauspielerin Serie/Reihe wählte das Publikum bei der Gala Stefanie Reinsperger, die 2021 ihr "Tatort"-Debüt gab und weiterhin in der Salzburger "Landkrimi"-Reihe zu sehen ist.

Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe wurde Nicholas Ofczarek, der in der zweiten Staffel von "Der Pass" und "Die Ibiza-Affäre" glänzte. Maria Hofstätter erhielt den Preis als beliebteste Schauspielerin Film - völlig zurecht für all diejenigen, die ihre Leistung als Gefängnislehrerin in "Fuchs im Bau" sahen. Ihr männliches Äquivalent ist Philipp Hochmair für seinen Leistung in "Die Wannseekonferenz".

Beliebtester Moderator Show und Unterhaltung ist Hans Knauß, beliebteste Moderatorin Sport Alina Zellhofer, während Lou Lorenz-Dittlbacher als beliebteste Moderatorin Information ausgezeichnet wurde. Der Preis der Jury ging an die Puls-4-Infochefin Corinna Milborn für ihren Einsatz gegen Fake News. Der Sonderpreis der Jury ging an Christian Wehrschütz für seine journalistische Arbeit.

Als weibliche Entdeckung des Jahres wurde Antonia Moretti geehrt, etwa für ihre schauspielerische Leistung an der Seite ihres Vaters Tobias Moretti in "Im Netz der Camorra". Die männliche Entdeckung wurde Julian Waldner. Die Platin-Romy gab es für die Bühnen- und Filmschauspielerin Erni Mangold. Der ORF-Generaldirektor Roland Weißmann nahm die "Spezial-Romy" für die Stiftung "Nachbar in Not" entgegen. Der ORF rühmt sich zudem damit, hinter acht der ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler resp. deren Produktionen zu stehen.