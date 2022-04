Rekordbeteiligung beim Kinokulturpreis MV

Für den Kinokulturpreis MV, der am 8. Juni in der Alten Kachelofenfabrik in Neustrelitz zum vierten Mal vergeben wird, hat sich die Rekordzahl von 34 Kinos - 18 gewerbliche und 16 nicht-gewerbliche Spielstätten - beworben.

"Wir freuen uns über die Vielzahl der Einreichungen, die zeigt, dass der Kinokulturpreis in MV etabliert ist. Gleichzeitig deutet dies darauf hin, dass die gewerblichen wie nicht-gewerblichen Spielstätten im Bundesland diese Unterstützung sehr nötig haben. Die Pandemie ist noch längst nicht überwunden, und der Neustart verläuft viel schwieriger als erwartet", kommentiert Volker Kufahl, Geschäftsführer der Filmland MV gGmbH die Rekordzahl für den erneut mit insgesamt 100.000 Euro dotierten Kinokulturpreis MV.

Über die Gewinnerkinos entscheidet eine dreiköpfige Jury, die sich am 5. Mai in Schwerin zu einer Sitzung treffen wird. Ihr gehören Gesine Ferchland (Kino Burg Theater in Burg, Sachsen-Anhalt), Holger Tepe (City 46/Kommunalkino Bremen e V) und Sven Weser (Programmkino Ost in Dresden) an.

Als Preispate fungiert in diesem Jahr Max Gleschinski, dessen von der MV Filmförderung geförderter Spielfilm Alaska" sich gerade in der Postproduktion befindet. Zur Bedeutung des Kinos sagt der Rostocker Filmemacher: "Nur wegen des Kinos bin ich Filmemacher geworden. Die Sitze vor der großen Leinwand waren neben Mecklenburg-Vorpommern schon immer meine zweite Heimat. Dass ich als Preispate des 4. Kinokulturpreises in MV nun ausgerechnet den hiesigen Kinoprogrammmacher/-innen meine Verbundenheit zeigen kann, freut mich also sehr."