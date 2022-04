Koch Films mit starkem Quartett in Cannes vertreten

Bereits vor ihren Weltpremieren auf dem Festival de Cannes hatte sich Koch Films die deutschen Verleihrechte an den Palmengewinnern der Jahre 2019 und 2021, "Parasite" und Titane", gesichert gehabt. Beim kommenden Festival de Cannes (17. bis 28. Mai) ist das Unternehmen mit vier Filmen vertreten.

Wie Koch Films mitteilt, sind zu den bereits angekündigten Weltpremieren im offiziellen Wettbewerb, Hirokazu Kore-edas Broker" und Park Chan-wooks Decision to Leave", zwei weitere Titel hinzu gekommen. So wird die Alex Garlands Horrorsatire Men" mit Jessie Buckley in der Hauptrolle einer Frau, die auf dem Land ein traumatisches Erlebnis verarbeiten will, dort aber von einer sonderbaren Herrenrunde mit ihren ganz privaten Alpträumen konfrontiert wird in der Quinzaine des Réalisateurs ihre Weltpremiere feiern. Koch Films hat den deutschen Kinostart für 18. August 2022 eingeplant.

Im Cannes-Wettbewerb außer Konkurrenz läuft Nicolas Bedos' Krimikomödie "Mascarade" mit Pierre Niney, Marine Vacth, Francois Cluzet und Isabelle Adjani in den Hauptrollen, die Koch Films ebenfalls im Portfolio hat.