Hotspot-Regelungen in Mecklenburg-Vorpommern außer Vollzug gesetzt

Knapp eine Woche vor dem Auslaufen der bis 27. April beschlossenen Hotspot-Regelung für Mecklenburg-Vorpommern hat das dortige Oberverwaltungsgericht wesentliche Teile außer Vollzug gesetzt. Damit sind bereits zum Wochenende Abstandsregeln und Maskenpflicht auch in Kinos entfallen - während sich die Zweifel der meisten Bundesländer an der Praktikabilität der Rechtsgrundlage bestätigten.

Bereits Mitte April hatte Mecklenburg-Vorpommern die 3G-Regel auch für Kinos gekippt. Eine Erleichterung, die kurzzeitig noch einmal ein Schlaglicht auf die Absurdität mancher Abgrenzungen geworfen hatte. Denn aus rein wirtschaftlichen Erwägungen war sie zum Ostergeschäft zunächst nur für die Gastronomie vorgesehen gewesen, letztlich erfolgte dann aber doch eine Ausweitung der Lockerung auf diverse Bereiche.

Nun zeigte sich, dass die Zweifel der allermeisten Landesregierungen an der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach noch Ende März nachdrücklich beworbenen landesweiten Umsetzung einer Hotspot-Regelung wohl mehr als berechtigt waren. Gegangen waren diesen Schritt als einzige Bundesländer der Stadtstaat Hamburg - und Mecklenburg-Vorpommern. Dort kassierte das Oberverwaltungsgericht mit Sitz in Greifswald mit Beschluss vom vergangenen Freitag wesentliche Teile der Hotspot-Regelungen und setzte sie mit sofortiger Wirkung außer Vollzug - und das auf einen Eilantrag mehrer Landtagsabgeordneter der AfD hin, die sich laut dem Beschluss allerdings nicht in dieser Funktion, sondern "als Bürger" gegen diverse Bestimmungen der Corona-Landesverordnung gewandt hatten.

Knapp eine Woche, bevor die Regelung am 27. April ohnehin ausgelaufen wäre, kippten die Richter damit vor allem das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen von Masken, entsprechende Auflagen gelten damit seit dem Wochenende unter anderem auch für Kinos nicht mehr, die nun ab sofort wieder ohne Einschränkungen Besucher empfangen können.

Zum Beschluss des Oberverwaltungsgerichts vom 22. April

Zur Pressemitteilung des Gerichts

Während sich die Antragsteller in etlichen Punkten, mit denen die Corona-Verordnung grundsätzlich angegriffen wurde, nicht durchsetzen konnten und die Gerichtskosten damit auch insgesamt zur Hälfte tragen müssen, zeigte sich, dass die Richter jener Argumentation folgten, die andere Landesregierungen davon abgehalten hatte, flächendeckende Hotspot-Regeln aufzustellen (wofür beispielsweise Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heftige Kritik seitens der Grünen einstecken musste, während die FDP schon vorsorglich mit einer Klage gegen eine solche Regelung gedroht hatte).

Denn obwohl der Landtag im entsprechenden Beschluss vom 24. März entsprechende Voraussetzungen für die Landkreise und kreisfreien Städte - und damit nach seiner Auffassung für das gesamte Land - festgestellt hatte, genügte diese pauschale Betrachtungsweise den Richtern nicht. Vielmehr hätte eine konkrete Einzelbetrachtung stattfinden müssen - an einer solchen wären landesweite Hotspot-Regelungen abseits von Stadtstaaten potenziell regelmäßig gescheitert.