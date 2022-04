"Phantastische Tierwesen 3" außerhalb Nordamerikas über 200-Mio.-Dollar-Marke

Mit einem Einspiel von 38,3 Mio. Dollar in 67 Märkten war Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" am vergangenen Wochenende der erfolgreichste Film außerhalb Nordamerikas. Insgesamt schraubte das dritte "Potter"-Prequel sein Einspiel außerhalb Nordamerikas auf 213,2 Mio. Dollar. Erfolgreichstes Territorium ist Deutschland (23,3 Mio. Dollar), gefolgt von Japan (22,3 Mio. Dollar), Großbritannien (21,7 Mio. Dollar), China (17,5 Mio. Dollar) und Frankreich (13,6 Mio. Dollar). In Hongkong, wo die Kinos nach Corona-bedingten Schließungen mit einer maximalen Kapazitätsauslastung von 50 Prozent wieder öffnen durften, belegte "Tierwesen 3" an seinem Startwochenende mit einem Einspiel von 1,4 Mio. Dollar gleich Platz eins. Weltweit bringt es "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" nach dem Wochenende auf ein Einspiel von 280,3 Mio. Dollar.

Bei einem weltweiten Einspiel von 287,8 Mio. Dollar steht aktuell Sonic the Hedgehog 2", der mit 19 Mio. Dollar in 57 Märkten zweiterfolgreichste Film des Wochenendes außerhalb Nordamerikas. Erfolgreichstes Territorium außerhalb Nordamerikas, wo es das Sequel bis dato insgesamt auf 142 Mio. Dollar kommt, ist Großbritannien (26,3 Mio. Dollar), gefolgt von Mexiko (15,7 Mio. Dollar), Frankreich (14,3 Mio. Dollar), Australien (13,1 Mio. Dollar) und Brasilien (8,9 Mio. Dollar).

Auf 17,1 Mio. Dollar in 58 Märkten brachte es am vergangenen Wochenende The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt", der insgesamt bei 42,7, weltweit bei 128,1 Mio. Dollar, steht. Ihr bestes Startergebnis erzielte die Abenteuerkomödie mit Sandra Bullock und Channing Tatum in den Hauptrolle am vergangenen Wochenende in Frankreich, wo 2,1 Mio. Dollar zu Platz drei reichten. In Deutschland belegte "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" an seinem Startwochenende Platz zwei.