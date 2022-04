Carl Bergengruen über den Arbeitskreis "Green Shooting": "Enorme Leistung aller Beteiligten"

Carl Bergengruen, Geschäftsführer der MFG Baden-Württemberg, will als Sprecher des Arbeitskreises "Green Shooting" die Weichen für die grüne Zukunft der Branche stellen.

Wie waren die Anfänge, wie kam es, dass MFG Baden-Württemberg - und Sie - so etwas wie eine Vorreiterrolle übernommen haben?

Eine französische Studie hatte uns aufgeschreckt, nach der die dortige Film- und TV-Branche für so hohe CO2-Emissionen verantwortlich ist wie die gesamte Telekommunikationsbranche. Uns war klar, dass man dagegen etwas tun kann und muss. Wir haben dann ab 2015 einen CO2-Rechner für die Filmbranche und einen Leitfaden für ökologisches Drehen entwickelt, haben für unsere geförderten Projekte kostenlose Beratung und 5.000 Euro für den Einsatz eines Green Consultant angeboten und gemeinsam mit der Hochschule HdM eine Ausbildung zum Green Consultant aufgesetzt.

Sie sind Sprecher des Arbeitskreises "Green Shooting", gegründet 2017, zu der u.a. alle deutschen Sender, sowie Produktionskonzerne, Filmförderungen und Verbände gehören. Wie kam es zur Gründung des Arbeitskreises?

Anderen Förderern, Produktionsfirmen und Sendern ging es ganz genauso, dass sie angesichts des immer schneller fortschreitenden Klimawandels möglichst schnell möglichst viele Treibhausgas-Emissionen bei Film- und TV-Produktionen einsparen wollten. Und die haben wir alle angesprochen, ob sie gemeinsam mit uns den Arbeitskreis "Green Shooting" gründen wollen.

Und was ist das größte Verdienst dieses Zusammenschlusses?

Dass ganz unterschiedliche Akteure der Film- und TV-Branche sich von alleine, ohne staatlichen Zwang über alle Grenzen hinweg selbst mobilisieren, ambitionierte ökologische Mindeststandards definieren und sich verpflichten diese einzuhalten und dann eine ganze Branche dazu zu bringen mitzumachen: das war alles andere als einfach und das finde ich eine enorme Leistung aller Beteiligten. Ich kenne keine andere Branche, wo so etwas gelungen ist.

Welche Rolle spielt der Modellversuch "100 grüne Produktionen"?

Die 100 grünen Produktionen sind so etwas wie die Vorstufe zu den ökologischen Mindeststandards. Der Arbeitskreis "Green Shooting" hat 2020 100 Film- und TV-Produktionen gesucht, die freiwillig in einem Pilotprojekt anspruchsvolle ökologische Ziele bei der Herstellung umsetzen würden, um so Erfahrungen zu sammeln. Wir haben damals Produktionen mit großen Volumina ins Boot geholt: zum Beispiel alle Daily Soaps mit jeweils hunderten von Folgen pro Jahr, ob Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" oder Sturm der Liebe", sowie 21 Serien wie Soko Stuttgart" und Babylon Berlin" oder große Einzel-Produktionen wie "Der Schwarm". Übrigens auch TV-Shows und ein YouTube-Format. Auf der Grundlage der Erfahrungen aus den 100 grünen Produktionen war der Arbeitskreis dann in der Lage, die jetzt geltenden ökologischen Mindeststandards für die Film- und TV-Branche passgenau zu entwickeln.

Bleiben Sie dabei, wie bei den 100 grünen Produktionen auf Freiwilligkeit zu setzen, oder braucht es verbindlichere Vereinbarungen?

Die Kriterien bei den 100 grünen Produktionen waren bereits sehr ambitioniert, die Messlatte hing hoch: keine Dieselgeneratoren, keine Flüge, wenn Bahnfahrten unter fünf Stunden, kein Einweggeschirr etc. Aber es waren bei allen Kriterien, wenn es mal nicht anders ging, immer Ausnahmen möglich.

Und genau das haben wir jetzt bei den ökologischen Mindeststandards geändert, die auch wieder der Nachhaltigkeits-Experte Philip Gassmann zusammen mit uns entwickelt hat und die ab diesem Jahr von sehr vielen deutschen Film- und TV-Produktionen befolgt werden. Jetzt muss man, wenn es nicht anders geht, zwar nur 18 von 21 Muss-Vorgaben einhalten, aber die 18 müssen es mindestens sein, da gibt es keine Ausnahmen. Nur dann hat man bei einer Produktion insgesamt die Mindeststandards eingehalten. Das schafft Klarheit, Transparenz und noch mehr Verbindlichkeit.

Was bringt die Zertifizierung Green Motion?

Die ökologischen Mindeststandards einzuhalten, bedeutet für jede Produktion eine große Kraftanstrengung und eine solche Anstrengung wollen die Produktionsfirmen auch deutschlandweit sichtbar machen. Dafür können sie das Zertifikat green motion beantragen, mit dem die Einhaltung der Mindeststandards im Abspann etc. dokumentiert wird. Dadurch werden zugleich auch als guter Nebeneffekt die ökologischen Mindeststandards in der Öffentlichkeit bekannter.

Ist Greenwashing für Sie ein Thema?

Ja, unbedingt. Für uns war wichtig: Die ökologischen Mindeststandards müssen so anspruchsvoll sein, dass ihre Einhaltung auch wirklich etwas bringt und kein Etikettenschwindel ist. Und die Mindeststandards müssen so klar definiert sein, dass man sie nicht umgehen kann. Beides haben wir geschafft. Und bei der Kontrolle haben wir ein unbürokratisches, aber sehr effektives System etabliert, um Missbrauch zu vermeiden. Dazu gehört auch eine Prüfstelle bei der PwC, die Stichproben macht.

Wie wichtig ist die Unterstützung der Beauftragten für Kultur und Medien?

Claudia Roth hat auf der Berlinale gemeinsam mit uns als Arbeitskreis verkündet, dass die ökologischen Mindeststandards des Arbeitskreises mit den Mindeststandards verschmolzen werden sollen, die derzeit Bund- und Länderförderer erproben. Das ist ein Riesenschritt nach vorn, weil diese Mindeststandards so ab nächstem Jahr für einen noch viel größeren Teil der Film- und TV-Branche gelten werden, zum Beispiel für alle Produktionen des Deutschen Filmförderfonds, des German Motion Picture Fund etc.

Wie funktionieren die vereinbarten Regeln - die ökologischen Mindeststandards - in der Praxis? Welches Feedback bekommen Sie?

Nach der Einführung der Mindeststandards im Januar werden nun hunderte von TV- und Filmproduktionen im ganzen Land auf die Mindeststandards umgestellt. Lampen werden ausgetauscht, Dieselgeneratoren eingemottet, Caterer müssen Richtung vegetarisch, bio und regional umplanen, es wird auf Elektrofahrzeuge, Recycling-Papier, nachhaltige Kostüme und Bauten umgestellt - da läuft zurzeit eine riesige Maschinerie.

Gelegentlich erreichen uns Klagen, die Mindeststandards seien zu tough und deshalb schwer einzuhalten. Aber das sind Ausnahmen, insgesamt ist das Urteil: ambitioniert, aber praxistauglich.

Als hilfreich erweist sich bei der Umstellung, dass die Muss-Vorgaben der Mindeststandards insgesamt so klar definiert sind. Aber uns erreichen auch immer wieder Fragen, an denen wir merken, dass einzelne Mindeststandards noch nicht selbsterklärend genug sind. Dann bauen wir die Antworten in den FAQ auf der Website ein oder bessern auch mal die Formulierungen bei den Mindeststandards selbst nach.

Können Sie schon eine erste Bilanz ziehen? Gibt es valide Zahlen zu CO2-Ausstoß, zusätzlichen Kosten etc.?

Nein, dafür ist es noch zu früh, denn es sind noch kaum Produktionen abgeschlossen, die nach den Mindeststandards produziert wurden. Über die zusätzlichen Kosten und wer sie bezahlt, haben wir übrigens im Arbeitskreis fast so viel diskutiert wie über die Mindeststandards selbst. Denn eines ist klar: Weniger C02-Emissionen kosten erst einmal mehr Geld, zumindest am Anfang, bei der Umstellung. Wieviel mehr wird sich zeigen.

Wie läuft die Kooperation mit den anderen Förderern?

Sechs Länderförderer - HessenFilm, MFG, MDM, MOIN-Förderung, MV Filmförderung und Nordmedia - haben die ökologischen Mindeststandards bereits seit Jahresbeginn zur Fördervoraussetzung gemacht. Wir stimmen uns gerade noch einmal intensiv untereinander ab. Wir wollen nämlich sicherstellen, dass die Einhaltung der Mindeststandards immer nur von einem Förderer geprüft wird und nicht von mehreren, und dass das Procedere dabei bei allen Förderern dasselbe ist.

Gibt es Bestrebungen, die Mindeststandards europäisch anzugehen?

Ehrlich gesagt, ist es eine solche Mammut-Aufgabe, die große deutsche Film- und TV-Branche auf einheitliche ökologische Mindeststandards einzuschwören, dass wir im Moment nicht den Atem haben für den Blick über den nationalen Tellerrand. Aber das wäre natürlich gut, genauso wie beim CO2-Rechner der MFG für die Film- und TV-Branche, der mittlerweile auch in anderen europäischen Ländern genutzt wird. Aber da braucht die Branche noch Zeit.

Wie ist Ihre persönliche Bilanz?

Unser erklärtes Ziel im Arbeitskreis war es, statt der bisherigen vielen konkurrierenden ökologischen Mindeststandards von Sendern, Förderern etc. ein einheitliches und ambitioniertes Set von Standards zu schaffen und einen großen Teil der Film-, TV- und VoD-Branche dazu zu bringen, diese Standards zu befolgen. Wir haben also den Mund ziemlich voll genommen, als wir vor einem Jahr im Arbeitskreis angefangen haben, die Mindeststandards zu entwickeln. Und ich bin erleichtert und auch ein bisschen stolz, dass wir es wirklich in so kurzer Zeit dahin geschafft haben. Ehrlich gesagt war ich mir am Anfang überhaupt nicht sicher, ob wir wirklich da landen, wo wir landen wollten.

Wie sehen Sie die Zukunft des Grünen Produzierens, was sind notwendige nächste Schritte?

Im Arbeitskreis wollen wir jetzt auf zwei Ebenen weitermachen: Zum einen noch weitere Produktionen für die Einhaltung der ökologischen Mindeststandards gewinnen, damit ein noch größerer Teil der deutschen Film- und TV-Produktionen diese Standards einhält. Und zum anderen ist es das Ziel, die Mindeststandards immer da anzuheben, wo es der technische Fortschritt und neue ökologisch nachhaltige Produktionslösungen erlauben.

Das Gespräch führte Marga Boehle