Lisa Giehl, Director Subsidies & Public Policy Leonine Studios: "Ein großes Umdenken"

In einer neu geschaffenen Position bei Leonine Studios koordiniert Lisa Giehl als Ansprechpartnerin die Belange von Produktionen, Förderungen, Politik und Verbänden.

Sie sind Director des neu geschaffenen Bereichs Subsidies & Public Policy. Was sind Ihre Aufgaben?

Im Bereich Subsidies verantworte ich die nationalen und internationalen Förderstrategien und koordiniere sämtliche Förderaktivitäten der Fiction Production der Leonine Studios. Da es zahlreiche Überschneidungen zwischen Filmförderung und medienpolitischen Fragestellungen gibt, wurde der Bereich Public Policy in meinen Zuständigkeitsbereich integriert. Ich bin die zentrale Repräsentantin und Ansprechpartnerin der Leonine Studios in den Interessenverbänden der Film- und Fernsehbranche sowie der Politik. Aktuelle Themen, mit denen wir uns in diesem Rahmen beschäftigen, sind beispielsweise die Investitionsverpflichtungen für Streamer, Green Filming natürlich, die FFG-Novelle, steuerbasierte Anreizmodelle, die Prüfpraxis der Förderungen, die Reform des Medienstaatsvertrags oder auch so schöne Themen wie Besteuerung von Koproduktionen.

Welche Erfahrungen konnten Sie bisher sammeln, wie ist das Feedback von den Verbänden und Gremien zu Green Filming? Gibt es so etwas wie eine Aufbruchstimmung?

Die Schlagworte Green Filming, Green Shooting, Grünes Drehen sind gerade in aller Munde und prägen die Filmwirtschaft stark. Das Thema ist für uns sowohl in Bezug auf die Filmförderung relevant, da die Einhaltung von ressourcenschonenden Maßnahmen bei mehreren Förderungen entweder schon Fördervoraussetzung ist oder spätestens Anfang nächsten Jahres wird. Aber auch in den Interessenverbänden, insbesondere dann, wenn es um die konkrete Umsetzung und die Finanzierung dieser Maßnahmen geht. Auch wenn die Dringlichkeit von Klimaschutz und Nachhaltigkeit unbestritten und gerade für die jüngere Generation ein nicht mehr wegzudenkender gesamtgesellschaftlicher Aspekt ist - siehe Fridays for Future-Bewegung - wäre es in der derzeitigen Situation fast vermessen, von einer Aufbruchstimmung zu sprechen. Durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine ist Green Filming verständlicherweise etwas ins Hintertreffen geraten. Covid 19 hat einige nachhaltige Transformationen, die vor der Pandemie bereits erfolgreich umgesetzt wurden, sogar wieder umgekehrt. Beispielsweise Einwegplastik im Catering, vermehrter Müll durch Coronatests, häufigere individuelle Anfahrten mit dem Auto statt mit der Bahn etc. Dennoch ist zu spüren, dass aktuell ein großes Umdenken in der Branche stattfindet. Jedem ist klar, dass mit den verfügbaren Ressourcen sparsam umgegangen werden muss und dass die CO2-Emissionen, die Film- und Fernsehproduktionen erzeugen, reduziert werden müssen. Der Arbeitskreis Green Shooting hat hier eine wichtige Bewegung initiiert, die Auswirkungen auf die gesamte Branche hat.

Sie sind auch für internationale Koproduktionen zuständig. Inwiefern schlägt sich die Thematik auch international nieder? Gibt es internationale Strategien?

Bei unseren internationalen Koproduktionen lässt sich keine einheitliche Handhabe definieren. Was schlicht daran liegt, dass die Herangehensweisen sehr unterschiedlich sind. In Ländern wie UK gab es schon sehr früh nachhaltige Initiativen wie beispielsweise "Albert", wo hingegen es in Ländern wie Osteuropa keinerlei Vorschriften zu Green Shooting gibt - zumindest sind uns keine bekannt.

Auch Filmförderung fällt in Ihren Bereich. Wie grün ist die Förderung?

Förderinstitutionen wie die MOIN, die den Grünen Drehpass schon vor über zehn Jahren eingeführt haben, oder MFG Baden-Württemberg mit dem Arbeitskreis Green Shooting nehmen eine ganz klare Vorreiterrolle ein. Mittlerweile sind Maßnahmen zur ressourcenschonenden Produktion bei allen Förderungen in verschiedenem Ausmaß verpflichtend. Und ab 01.01.2023 gelten bei sämtlichen Förderinstitutionen vereinheitlichte ökologische Mindeststandards, die zu 99 Prozent mit denen des Arbeitskreises Green Shooting übereinstimmen sollen. Hoffen wir, dass das auch so umgesetzt wird. Wir begrüßen diese Vereinheitlichung sehr, es erleichtert den Produktionsalltag enorm, dass ein allgemeingültiges Regelwerk geschaffen wurde und sich die Förderer auf die gleichen Mindeststandards geeinigt haben.

Sind die Rahmenbedingungen für Green Filming zufriedenstellend, gibt es von Ihrer Seite Änderungsvorschläge?

Im Rahmen von Green Shooting ist der wichtigste zu klärende Punkt aus unserer Sicht die Finanzierung dieser Maßnahmen. Auch wenn Green Filming nach einer Übergangsphase vermutlich kostenneutral werden wird, ist aktuell mit mehr Kosten u. a. in den Bereichen Energieversorgung, Green Consultancy und Transport zu rechnen. Der Großteil der Auftraggeber und auch Förderinstitutionen erkennt ressourcenschonende Maßnahmen zwar bereits im Rahmen der Kalkulation an, was wir begrüßen, aber bisher ist keine Aufstockung der Budgets erfolgt bzw. es wurden keine separaten Beträge für Green Filming bereitgestellt. Das ist jedoch unabdingbar, da sich die Produktionen auch unabhängig von Green Shooting in den letzten Jahren stark verteuert haben. Das liegt an Dingen wie dem Fachkräftemangel und damit einhergehenden gestiegenen Gagenforderungen, der Inflation usw. Die Konsequenz daraus ist, dass weniger Projekte in Auftrag gegeben bzw. gefördert werden können. Wir leisten unseren Beitrag für die Umsetzung von Green Filming bei unseren Projekten sehr gerne, uns ist auch klar, dass wir ihn leisten müssen, wir sehen aber auch die Auftraggeber und die Förderungen zusätzlich in der Verantwortung.

Welchen Stellenwert nimmt Grünes Drehen bei Leonine ein?

Insgesamt ist bei Leonine Studios und ihren Produktionsfirmen Green Filming schon länger ein wichtiges Anliegen. Unsere Geschäftsführung hat das langfristige Ziel, unsere Filme und Serien klimaneutral zu produzieren. Einige Fiction-Produktionen setzen bereits seit geraumer Zeit freiwillig Green Filming Maßnahmen um, die Odeon war die erste deutsche Produktionsfirma, die einen Normenkatalog für eine nachhaltige Produktion etablierte und bei der Serie "Der Landarzt" umsetzte. Dafür wurde sie 2012 als erste Produktion mit dem Grünen Drehpass der MOIN ausgezeichnet. Eine aktuelle grüne Produktion ist "Flügel aus Beton" von der Produzentin und Green Consultant Anette Kaufmann. Bei W&B Television wird derzeit "Der Pass 3" nach den ökologischen Mindeststandards des Arbeitskreises Green Shooting produziert, und bei zwei weiteren Kinofilmprojekten der Wiedemann & Berg Film, die dieses Jahr gedreht werden, wird Green Filming ebenfalls umgesetzt. Leonine Studios möchte die Initiative Green Motion bestmöglich unterstützen und ist daher dem Arbeitskreis Green Shooting als erweitertes Mitglied beigetreten. Wir verpflichten uns, die ökologischen Mindeststandards und Regularien des Arbeitskreises bei allen Fiction-Produktionen einzuhalten, egal ob für Kino, TV, Online und Video on Demand. Die Selbstverpflichtung erstreckt sich damit auf die zu den Leonine Studios gehörenden Produktionsunternehmen Odeon Fiction, Wiedemann & Berg Film und W&B Television und auf alle Produktionen mit Produktionsbeginn ab 01. Juli 2022.

Das Gespräch führte Marga Boehle