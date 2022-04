STX Entertainment erhält neuen Eigentümer und bleibt unabhängig

Das unabhängige, in finanzielle Schieflage geratene Produktions- und Verleihunternehmen STX Entertainment mit Sitz in Los Angeles, ist an der Insolvenz vorbeigeschrammt. Wie US-Medien berichten, soll sich mit der Private-Investment-Firma Najafi Companies ein Käufer gefunden haben.

Laut "Wall Street Journal" soll Najafi 173 Mio. Dollar zahlen, wobei die Investmentfirmen Birch Grove LP und 777 Partners ebenfalls zum Finanzierungskonsortium gehören. Mit dieser Lösung kann STX weiterhin unabhängig und nun komplett losgelöst von Eros International weiterarbeiten. Die indische Firma Eros und STX fusionierten 2020 zu ErosSTX Global Corporation.

STX Entertainment wurde 2014 von Robert Simonds und Bill McGlashan gegründet. Der unabhängige US-Mini-Major, der im Bereich Kino, Fernsehen und digitale Medien aktiv ist, brachte Kinofilme hervor wie Bad Moms", Hustlers" oder "Mein Bester & Ich". Bis April 2020 hatte das Unternehmen 34 Kinofilme verliehen und damit über 1,5 Mrd. US-Dollar am weltweiten Boxoffice gemacht. Simonds bleibt auch mit dem neuen Eigentümer Chairman, der derzeitige Präsident, Noah Fogelson, wird neuer CEO. Adam Fogelson bleibt Chairman der Filmgruppe und Andrew Warren und John Friedberg fungieren weiter als CFO bzw. Chef der internationalen Filmaktivitäten und Akquisitionen.

Der Verleiharm von STX litt wie andere unter der Coronapandemie. Titel aus jüngerer Vergangenheit wie Greenland" mit Gerard Butler, wurden in den USA erst als PVoD angeboten; die Streamingrechte gingen an HBO Max. Auch My Spy" kam nicht ins Kino, sondern wurde an Amazon verkauft. Unlängst konnte STX The Contractor" mit Chris Pine an Showtime verkaufen und Queenpins" an Paramount+. Vergangene Woche wurde bekannt, dass STX auf dem niedrigen Management-Level sowie in den Bereichen Marketing und Verleih einige Mitarbeiter entlassen hat.

Laut "Deadline.com" will sich das Unternehmen auf einen sich verändernden Markt einstellen: Anstatt zwölf Kinostarts pro Jahr sind künftig 15 Produktionen pro Jahr geplant, von denen jedoch nur noch um die fünf auf die große Leinwand gebracht werden sollen, die anderen mit Hilfe verschiedener Streaming-Deals ans Publikum gebracht werden sollen.