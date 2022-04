Einschaltquoten: Gut acht Mio. Zuschauer bei Lina Beckmanns "Polizeiruf"-Debüt

8,19 Mio. Zuschauer (MA: 26,3 Prozent) waren gestern dabei, als Lina Beckmann gestern im Ersten im von filmpool fiction produzierten Polizeiruf 110: Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" ihr Debüt als Kommissarin Melly Böwe an der Seite der Anneke Kim Sarnau gespielten Kommissarin Katrin König im Rostocker "Polizeiruf 110" gab. Den letzten Fall von Charly Hübner als Kommissar Alexander "Sascha" Bukow, Böwes Halbbruder, hatten im Januar knapp neuneinhalb Mio. Zuschauer gesehen gehabt. Das ZDF kam gestern Abend mit dem Start der letzten Staffel der "Ella Schön"-Reihe auf 4,03 Mio. Zuschauer (MA: 12,9 Prozent). Bei den 14- bis 49-Jährigen verzeichnete der "Polizeiruf 110" gestern Abend einen Marktanteil von 22,1 Prozent, für "Ella Schön" standen in dieser Zielgruppe 5,5 Prozent zu Buche.

Erfolgreichstes privates Programm in der Sonntagsprimetime in dieser Zielgruppe nach Zuschauern war die RTL-Show "Ninja Warrior Germany - Allstars" (690.000; MA: 9,4 Prozent), nach Marktanteil hatte Roland Emmerichs Independence Day" (10,1 Prozent; 650.000) bei Sat1 die Nase vorn. Die Vox-Kochshow "Grill den Hensller" kam bei den 14- bis 49-Jährigen gestern Abend auf einen Marktanteil von 8,9 Prozent. Auf 5,2 Prozent in dieser Zielgruppe kamen die "Trucker Babes" bei Kabel eins. Unter der Fünf-Prozent-Marke in dieser Zielgruppe blieben M Night Shyamalans Glass" (4,5 Prozent) bei ProSieben und Bryan Singers Operation Walküre - Das Stauffenberg Attentat" (4,1 Prozent) bei RTLZWEI.

Am Samstagabend hatte das Erste mit dem Krimi Die Toten am Meer - Der Wikinger" (5,59 Mio. Zuschauer / MA: 20,2 Prozent) die größte Reichweite des Tages erzielt gehabt; mit 9,5 Prozent hatte auch bei den 14- bis 49-Jährigen ein respektabler Wert zu Buche gestanden. Ein Promi-Special des ZDF-"Quiz Champion" war am Samstagabend insgesamt auf 3,81 Mio. Zuschauer (MA: 14,3 Prozent; 14/49: 8,4 Prozent) gekommen.

Klare Nummer eins in der Samstagsprimetime bei den 14- bis 49-Jährigen war das Finale der ProSieben-Show "The Masked Singer"; mit 20,7 Prozent lag es allerdings um knapp fünf Prozentpunkte hinter dem Wert des ebenfalls an einem Samstagabend ausgestrahlten Finales der Herbst/Winter-Staffel des vergangenen Jahres. Die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" war am Samstagabend auf einen Marktanteil von 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen gekommen - ein leichtes Plus im Vergleich zur Vorwoche. Besser war es da nicht nur für den ARD-Samstagskrimi, sondern auch für Roland Emmerichs Katastrophenfilm The Day After Tomorrow" (9,4 Prozent) bei Sat1, den ZDF-"Quiz Champion" (8,4 Prozent) und die Kinokomödie Bad Moms" (6,9 Prozent) bei Vox gelaufen.

Am Freitagabend hatte der ZDF-Krimiklassiker Der Alte" (4,92 Mio. Zuschauer / MA: 18,2 Prozent) die größte Reichweite erzielt gehabt; der ARD-Freitagsfilm "Anna und ihr Untermieter - Dicke Luft" war auf 3,76 Mio. Zuschauer (MA: 13,9 Prozent) gekommen und hatte damit sogar knapp hinter der RTL-Tanzshow "Let's dance" (3,85 Mio. Zuschauer / MA: 15,8 Prozent) gelegen, die bei den 14- bis 49-Jährigen mit 18,6 Prozent den Primetimesieg eingefahren hatte. Auf 10,2 Prozent in dieser Zielgruppe war der Western Django Unchained" bei ProSieben gekommen, "The Voice Kids" hatte Sat.1 einen 14/49-Marktanteil von 7,9 Prozent eingebracht gehabt.