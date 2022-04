AMC modernisiert tausende Säle

Im Rahmen einer exklusiven Kooperation mit Cinionic will AMC bis Ende 2026 rund 3500 Kinosäle in den USA auf Laserprojektion umrüsten. Der Umfang des Deals wird mit etwa einer Viertelmilliarde Dollar angegeben, wobei sich AMC das Leasing-Programm "Cinema as a Service" zunutze macht, das die Kosten der Umstellung über die Nutzungsdauer verteilt.

Pünktlich zur US-Leitmesse CinemaCon haben AMC und Cinionic den Abschluss eines exklusiven Abkommens bekannt gegeben, auf dessen Basis die weltweit größte Kinokette erstmals seit der Erstdigitalisierung flächendeckende Upgrades der Projektionstechnik in den USA vornehmen wird. Ab diesem Jahr sollen demnach in rund 3500 US-Sälen der Kette Laserprojektoren installiert werden, ein Abschluss der Umstellung wird bis Ende 2026 erwartet. Während AMC den Gesamtwert des Deals auf etwa eine Viertelmilliarde Dollar schätzt, betont man, dass der Schritt mit minimalem Vorab-Investment erfolgen könne, da man das "Cinema-as-a-Service"-Programm von Cinionic nutze, bei dem sich die Kosten über die Nutzungsdauer verteilen.

Um das Ausmaß des Deals zu verdeutlichen: Nach Angaben von AMC haben Cinionic und dessen Mitgründer Barco seit 2014 gut 30.000 Kinosäle weltweit auf Laserprojektion umgestellt, die Vereinbarung mit AMC alleine erhöht diese Zahl um mehr als zehn Prozent.

AMC betont in seiner Mitteilung nicht nur qualitative Vorteile gegenüber herkömmlicher Projektion - sondern vor allem auch die Nachhaltigkeitsaspekte, darunter nicht zuletzt den geringeren Energieverbrauch. Die Kette hatte Laserprojektion schon zuvor in den PLF-Sälen der Marke "Prime", in ausgewählten Imax-Sälen sowie in sämtlichen Dolby-Cinema-Auditorien und einigen ihrer jüngsten Kinos im Einsatz.