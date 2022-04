Lysann Windisch, Director of Distribution Mubi Germany: "Holistischer Blick auf Film"

Mit "Memoria" geht Mubi am 5. Mai auch in Deutschland als Kinoverleih an den Start. Wir sprachen mit Verleihchefin Lysann Windisch über die Ziele und Strategie der bislang vor allem als Streamer für anspruchsvolle Filme bekannten Plattform.

Mit "Memoria" geht Mubi am 5. Mai auch in Deutschland als Kinoverleih an den Start. Wir sprachen mit Verleihchefin Lysann Windisch über die Ziele und Strategie der bislang vor allem als Streamer für anspruchsvolle Filme bekannten Plattform.

Warum will Mubi in einer schwierigen Zeit jetzt auch in Deutschland in das Verleihgeschäft einsteigen?

Dass wir uns für die Kinoauswertung ­interessieren, war schon immer der Fall. In England ist Mubi bereits seit 2016 mit einer kompletten Staffel als Verleih aktiv. Filme ins Kino zu bringen, ist der ­ursprüngliche Gedanke von Mubi konsequent weitergedacht. Beim Einkauf werden viele Deals für mehrere Territorien getätigt. Tatsächlich hatten wir schon 2020 einige Titel, bei denen wir alle Auswertungsrechte besaßen. Beispiele dafür wären "Beginning" von Dea Kulumbegashvili oder im letzten Jahr "Shiva Baby" von Emma Seligman, beides schöne Kinofilme, die wir aber im Zuge der Pandemie nicht in der Form auswerten konnten, wie wir uns das gewünscht hätten. Das Interesse war also schon früher da. Jetzt, da die Kinos hoffentlich auch langfristig wieder geöffnet sind, ist für uns der richtige Zeitpunkt in Deutschland, diese Strategie konsequent weiterzuverfolgen, zumal wir jetzt auch Filme mit dem entsprechenden Publikumspotential haben. Und auch im Team ist es so, dass die meisten aus der traditionellen Auswertung kommen und bereits mit dem Verleih von Filmen zu tun hatten. Generell würde ich sagen, dass bei uns eine große Leidenschaft und Sympathie für die große Leinwand herrscht. Deutschland war schon sehr früh einer unserer Fokusmärkte, wo wir ein lokales Team aufgebaut haben und auch auf der Plattform mit einem eigenen monatlichen Line-up arbeiten. Für die weitere Akquise von ­Titeln ist es unbedingt sinnvoll, hier in die Kinoauswertung zu gehen.

Wie sehen die Pläne aus? Was haben Sie vor?

Anders als andere Streaminganbieter war Mubi immer schon ein Verfechter der großen Leinwand. Ein anderes unserer Kinoprojekte, das ich schon seit längerem verfolge, das aber wegen der Pandemie pausieren musste, ist Mubi Go, eine konkrete Zusammenarbeit mit den Kinos, mit der wir den Mitgliedern von Mubi die Möglichkeit geben wollen, einmal in der Woche einen neuen Film im Kino entdecken zu können. Es ist eine Ausweitung und Weiterführung unserer kuratorischen Linie, weil es unser Ziel ist, großartige Filme auf unterschiedlichen Wegen verfügbar zu machen. Dazu zählt unsere Plattform ebenso wie das eigentliche Kinoerlebnis. Unser Ziel ist es, eine harmonische Verbindung herzustellen und einem breiten Publikum Lust auf gute Filme zu machen. Gerade zum jetzigen Zeitpunkt, nach zwei Jahren Pandemie, ist es wichtig, die Menschen wieder fürs Kino zu motivieren und zu begeistern. Es geht auch darum, ein ­jüngeres Publikum wieder zurück­zuholen. Das ist sicherlich schon länger ein virulentes Thema, wurde durch die Pandemie aber noch einmal deutlich verstärkt. Wir wollen jetzt einen aktiven Part spielen, dieser Entwicklung mit einem entsprechenden Angebot ­entgegenzuwirken. Und dazu gehört auch das Verleihgeschäft.

Wie werden Sie perspektivisch personell aufgestellt sein?

Wir wollen dieses Jahr nutzen, ein komplettes Team zu versammeln, das unsere Titel vollumfänglich betreut. Was aber nicht ausschließt, dass wir nicht auch über 2022 hinaus mit Vertriebspartnern zusammenarbeiten wollen. Das werden wir immer filmabhängig entscheiden, je nachdem wie groß und wichtig der ­jeweilige Start für uns ist. Ziel ist einfach immer, das Optimum für unsere Filme herauszuholen.

Wie viele Filme wollen Sie im Jahr auswerten?

Für dieses Jahr haben wir fünf konkrete Titel, die wir ins Kino bringen wollen. Perspektivisch planen wir in jedem Jahr mit einer kompletten Staffel, immer abhängig natürlich vom Angebot und ­unseren Einkäufen und den jeweils abgeschlossenen Rechten. "Memoria" zum Beispiel ist ein Film, bei dem wir die Kinorechte für Deutschland, Italien, Indien und Lateinamerika haben - aber nicht in England, wo der Film von einem anderen Verleih ins Kino gebracht wurde aber dann bei uns später exklusiv auf der Plattform startet.

Welche Titel können Sie bereits nennen? Werden Sie auch mit Vertriebspartnern arbeiten?

In diesem Jahr werden wir erst einmal mit verschiedenen Partnern arbeiten. "Memoria" kommt in Kooperation mit Port au Prince sowie 24 Bilder als Bookingagentur in die Kinos. Am 23. Juni starten wir "Chiara" von Jonas Carpignano, der im vergangenen Jahr inCannes in der Quinzaine ausgezeichnet wurde, der Abschluss seiner Kalabrien-Trilogie. Da läuft das Booking über DCM - ebenso wie bei "Eine Sekunde" von Zhang Yimou, den wir am 14. Juli in die Kinos bringen werden. Außerdem sind noch ein Dokumentarfilm, den wir in Sundance gekauft haben, und ein weiterer Titel im Herbst geplant, den ich jetzt noch nicht verraten darf. Das ist für dieses Jahr in der Pipeline.

Den Auftakt macht am 5. Mai zunächst einmal "Memoria". Warum dieser Film?

"Memoria" bietet ein außergewöhnliches Kinoerlebnis, mit ja nicht nur eindringlichen Bildern sondern auch einer sehr beeindruckenden Tonspur. Tilda Swinton ist als Hauptdarstellerin großartig, und sie hat natürlich auch ein Standing, das dem Film zusätzliche Aufmerksamkeit verschafft. Und mit The Match Factory als Koproduzent hat es sich sehr organisch angefühlt, mit diesem Titel loszulegen. Port au Prince bot sich als Vertriebspartner an, weil seit langem ein freundschaftliches Verhältnis besteht, aber auch eine gewisse philosophische Übereinstimmung, Filme mit Leidenschaft und ohne Scheuklappen auszuwerten. Das hat sich sehr gut gefügt.

Welche Erwartungen haben Sie?

Uns ist bewusst, dass "Memoria" weit davon entfernt ist, ein Blockbuster zu sein. Es ist kein Mainstreamfilm. Natürlich bedient man mit einem solchen Titel eine sehr spitzes Zielpublikum, eine absolut cinephile Community. Eine Community, an die wir glauben und von der wir wissen, dass es sie in Deutschland gibt. Und natürlich eine Community, der wir mit Mubi ein Zuhause geben wollen.

Inwiefern dienen die Erfahrungen von Mubi als Verleih in den USA und GB als Vorbild? Wie sehen Ihre bisherigen Erfahrungen in diesen Territorien aus? Und inwiefern lassen Sie sich auf Deutschland übertragen?

Alle unsere Entscheidungen finden in enger Absprache und in ständigem Austausch mit unserem Hauptquartier in London statt. Gerne greifen wir auf deren Erfahrungen und Learnings zurück. Gerade in England haben wir ein anderes Standing, weil Mubi dort schon länger auch als Verleih präsent ist. Auf der Insel haben wir gerade "Der schlimmste Mensch" der Welt von Joachim Trier in die Kinos gebracht, unser bisher größter Start dort mit einem Einspiel von bereits über 500.000 Pfund. Dort haben wir einen erkennbaren Sprung nach vorne gemacht. Natürlich dient uns das als Vorbild, ­gerade mit Blick auf die Frage, wie man Kampagnen zielgerichtet durchführen kann. Trotzdem ist Deutschland ein ganz besonderer Markt mit eigenen Gesetzen. Entsprechend werden wir unser Vorgehen ausrichten. Kampagnen eins zu eins zu übernehmen, ist nicht zielführend. Wir müssen herausfinden, wie das Publikum hier auf unser Angebot reagiert. Entsprechend werden wir auch agieren.

Dabei profitieren Sie doch gewiss auch davon, dass Sie auf der Plattform bereits einen Publikumsstamm haben, der sich per se für Ihre Kinotitel interessiert.

Das stimmt. Wir wachsen stetig. Auch in Deutschland spürt man steigendes Interesse an unserem Angebot und unserer Art der Präsentation. Das kommt aber auch nicht von allein. Wir tun sehr viel, um den Namen Mubi publik zu machen, auch als eine Art Qualitätssiegel, von dem alle unsere Aktivitäten profitieren sollen, auch der Kinoverleih. Da entwickeln wir eine beachtliche Marketingpower. Aber gewiss, die Plattform ist der fruchtbare Boden, den wir bestellen.

Werden alle Filme im Verleih von Mubi später auch exklusiv auf der Plattform ausgewertet?

Die Filme werden definitiv auch auf der Plattform landen. Und gegenwärtig sieht es auch so aus, als wären sie dann exklusiv bei uns. Das macht natürlich Sinn. So entfalten auch unsere Kampagnen eine größere Nachhaltigkeit.

Lässt sich bereits sagen, inwiefern der Zukauf von The Match Factory Ihren Verleihaktivitäten entgegenkommt?

Wie Überschneidungen oder Synergien aussehen werden, wird sich erst noch zeigen. Wir können natürlich jederzeit auf die immense Erfahrung und die guten Kontakte zurückgreifen, die The Match Factory um Michael Weber weltweit aufgebaut hat. The Match Factory ist ein Name von großer Strahlkraft in der Welt der unabhängigen Produktion. Aber grundsätzlich wird The Match Factory ihr normales Geschäft wie gewohnt weiter betreiben.

Was wollen Sie perspektivisch erreichen? Wie definieren Sie Erfolg bei Ihren Verleihaktivitäten?

Unser Ziel ist es, unsere Filme einem größtmöglichen Publikum so gut wie möglich zugänglich zu machen. Allein daran orientieren sich unsere Aktivitäten. Daran bemisst sich letztlich auch der Erfolg. Das lässt sich nicht an bloßen Einspielzahlen festmachen. Unser Blick auf Film ist sehr holistisch, das Wachstum der Firma ist absolut organisch. Wir setzen einen Baustein auf den anderen. Die Basis bildet die Plattform, alle anderen Aktivitäten gehen ineinander verschränkt davon aus, sei es der Einstieg in den Kinoverleih, sei es die Produktion eigener Filme. Wir finden es interessant, Talente begleiten zu können und sie zu unterstützen. Alles steht im Dienst der Filme, und alle verschiedenen Arme sollen profitieren von dem eng verwobenen Netz, das wir bereits gesponnen haben und gerne weiterspinnen wollen.

Sie sind seit 2020 bei Mubi Deutschland. Wie hat sich die Plattform entwickelt? Woran ist das deutsche Mubi-Publikum besonders interessiert?

Global gesehen haben wir unsere Abonnentenzahlen verdreifacht, entsprechend verhält es sich mit der Aktivität unserer Mitglieder auf der Plattform, für uns ein sehr wichtiger Parameter. In Deutschland ist unser Wachstum ebenfalls signifikant. Im Zuge der Pandemie haben sich die Entwicklungen beschleunigt - und vor allem deutlich beschleunigt im Vergleich zu der Zeit davor. Was bei Mubi Deutschland auf besonders großes Interesse stößt, ist das amerikanische Independent-Kino. Einige unserer meistgesehenen Filme sind "The Florida Project" von Sean Baker, "Nimic", der Kurzfilm von Yorgos Lanthimos sowie Emma Seligmans "Shiva Baby". In Deutschland ist außerdem die Nachfrage nach lokalen Titeln sehr groß. Wenn man deutsche Filmemacher in den Fokus rückt, ist die Resonanz entsprechend. Im vergangenen Jahr hat beispielsweise unsere Petzold-Reihe sehr gut funktioniert. Das unterstreicht übrigens auch den Wert liebevoller Kuratierung. Man schätzt an Mubi, dass das Angebot spitz und die Übersichtlichkeit groß ist. Wir sind kein Supermarkt, der alles anbietet. Wir treffen eine Vorauswahl und laden dann zur Partizipation ein. Der Kinoverleih ist gedacht als zusätzliches Angebot, als weitere Note dieser Kuratierung, als weiteren Schritt, Filme in den Dialog mit dem Publikum treten zu lassen. Wir freuen uns darauf.

Das Gespräch führte Thomas Schultze