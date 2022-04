ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: "Die erste Anlaufstelle für Kreative bleiben"

Stefanie Groiss-Horowitz ist seit Januar Programmdirektorin des ORF. Was sie beim Sender anpacken will, welche Ziele sie sich gesetzt hat und warum Agilität und Spontaneität bei der Programmplanung wichtig sind, erzählt sie im Interview.

Wo sehen Sie als neue Programmdirektorin die größten Baustellen beim ORF?

Ich mag das Wort Baustellen nicht. Auch an diesen Baustellen arbeiten Menschen mit viel Leidenschaft und großem Talent. Es ist etwas unfair, Herausforderungen, die wir meistern müssen, als Baustelle zu bezeichnen. Deshalb: Ich sehe zwei große Aufgabengebiete vor uns. Erstens müssen wir die nachhaltige Finanzierbarkeit unserer Produkte sichern. Das halte ich auch für meine wesentliche Aufgabe im Management: die Rahmenbedingungen, die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit Kreative gut arbeiten können, sich keine Sorgen machen und im besten Fall keine Kompromisse eingehen müssen. Zweitens müssen wir über alle Bereiche, alle Formate und Genres hinweg den letzten Schritt ins ­Digitale gehen. Hier haben wir einerseits eine technische Herausforderung im Hinblick auf das Bauen eines Players, auf der anderen Seite müssen wir dem veränderten Nutzungsverhalten ­punktgenau nachkommen und ­aus­tarieren zwischen dem linearen und dem nonlinearen Bedarf.

Die Tür zum Digitalen hat der ORF ­bereits 2009 mit der TVthek auf­gestoßen. Wie ist der Status quo beim angekündigten ORF Player?

Der Gesetzgeber stellt uns derzeit nicht die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen zur Verfügung. Der ORF darf laut Gesetz online keine Produkte anbieten, die nicht auch linear angeboten werden, und darf diese Produkte nur sieben Tage abrufbar halten. Das widerspricht jeder Streaming-Logik. Das widerspricht einer über Jahrzehnte angefüllten ORF-Archiv-Schatztruhe, die wir nicht heben können. Das widerspricht dem Zuschauerverhalten. Das widerspricht aus meiner Sicht auch dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, weil wir auf allen Ausspielwegen unsere Inhalte anbieten müssen. Das will das Publikum, und das erwartet das Publikum mittlerweile auch. Wir befinden uns in intensiven Gesprächen, um die unterschiedlichen Interessenlagen in einen guten Kompromiss zu bringen.

Der Markt befindet sich aktuell einem deutlich beschleunigten Wandel ­ausgesetzt. Wie reagiert der ORF auf die veränderten Sehgewohnheiten des Publikums?

Man muss zwei Dinge unterscheiden: Das eine ist die technische Veränderung, die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt. Da sind die Jüngeren immer weiter vorn als die Älteren, die meist ein wenig länger brauchen, bis sie verstehen, was ihr Fernsehgerät eigentlich kann. Aber wenn sie es verstanden haben, sind sie genauso froh, dass sie etwas zeitversetzt nutzen können, sind froh, dass es Mediatheken gibt, dass man Zusatzinformationen über den berühmten Red Button bekommt. Das ist alles ein Mehrwert, kein Verdrängungswettbewerb. Es ist keine Frage: Wir müssen heute auf allen Ausspielwegen unsere Produkte dort hinbringen, wo unser Publikum ist! Das jüngere Publikum schaut mobiler, nonlinear, aber es schaut die gleichen Inhalte. Es schaut sie nur nicht zwingend an einem Dienstag um 20.15 Uhr.

Das andere ist: Durch die Vielfältigkeit der Ausspielwege wächst der enorme Bedarf an Inventar - wie bei jedem Streamer. Wir als Sender brauchen deshalb auch ein großes Volumen. Wir müssen also Quantitäten erhöhen, ohne die Qualität darunter leiden zu lassen. Da sind wir wieder bei der von mir formulierten ersten Herausforderung: die Finanzierung zu sichern. Wir müssen uns die Zeit nehmen, für jedes Produkt, für jedes Genre, für jede Notwendigkeit wirklich maßgeschneiderte Rahmenbedingungen herzustellen, damit das Ergebnis stimmt. Wie können wir neue Technik nutzen? Was müssen wir dafür lernen? Welche Arbeitsbilder brauchen wir dafür? Welche Ausbildung? Wo bekommen wir diese Talente her? Wie binden wir sie an uns, wie bleiben wir the best place to work für jeden Filmkreativen in Österreich?

Die Sicherstellung einer nachhaltigen ­Finanzierung ist wichtig. Aber die ­Budgets eines öffentlich-rechtlichen ­Senders sind begrenzt...

Wir brauchen Kopartner. Die gute Nachricht ist zunächst einmal, dass es nicht mehr nur die traditionellen TV-Anbieter gibt, sondern zahlreiche neue potenzielle Finanzierungspartner mit einem Interesse an Bewegtbild. Die Streamer liegen auf der Hand. Es gibt Telkos, es gibt auch den internationalen Markt. Es hängt ­immer vom Stoff ab. Wenn wir eine urige, breite, österreichische Geschichte erzählen wollen, werden wir wahrscheinlich eher bei den Bayern anklopfen. Wenn es um internationale Geschichten geht, die in ganz anderen Milieus spielen, wo ­vielleicht Migrationsthemen, Globalisierung, eine digitalisierte Jugend im ­Mittelpunkt stehen, wird es andere ­Partner geben, die wir jetzt vielleicht noch nicht so am Schirm haben.

Wie ist die Gewichtung, auch budgetär, bei den verschiedenen Programm­bereichen, die der ORF abdeckt, und ­inwiefern reagiert man auf Trends bei der Programmplanung?

Die Sender haben fixe Budgets und die Senderchefs steuern diese Gewichtungen für ihrer Kanäle im Sinn unserer Flottenstrategie. Ich halte Spontaneität und Agilität für wichtige Werte des ­gegenwärtigen Fernsehens. Daraus entsteht unsere Relevanz. Wir können ad hoc das ganze Land über aktuelle ­Ereignisse informieren. Aber auch ­abseits der Nachrichten müssen wir ­spüren, was im Land los ist, und in allen Genres entsprechende Wege finden, wie man diese Geschichten erzählt.

Das Aufspüren von relevanten Programmen obliegt Ihnen derzeit bei ORF 1, da Sie auch die interimistische Chefin des Senders sind. Sie haben bereits Änderungen beim Vorabend angekündigt. Warum war der nicht mehr zeitgemäß?

Es geht um eine strategische Frage. Wir haben bei ORF 1 seit vielen Jahren eine gute stabile Primetime-Performance und sind diesbezüglich für die nächsten Jahre auch gut aufgestellt. Aber der Primetime-Fokus allein reicht nicht, um unsere Gesamtperformance abzusichern. Das habe ich mit Veränderungen im Vorabend angestoßen. Ich halte diese Zeitzone für wichtig und deshalb investieren wir da jetzt mehr rein.

Ein langjähriges quotenstarkes ­Fiction-Highlight beim ORF waren die "Vorstadtweiber". Mit was soll diese Lücke eigentlich gefüllt werden und welche ­anderen neuen Produktionen stehen an?

Wir produzieren auf Teufel komm raus, ich springe von einer Präsentation zur nächsten. Ende April starten wir die mit dem BR koproduzierte, starbesetzte Event-Serie "Alles finster" über ein europaweites Blackout, das unseren Schauplatz, ein kleines Dorf und dessen Bewohner, mit einer nie dagewesenen Situation konfrontiert. Der Stoff ist als Komödie geschrieben und bringt damit wunderbar zum Ausdruck, was auch die österreichische Gesellschaft auszeichnet, nämlich Krisen auch mit Humor zu meistern. Es ist kein Untergangsszenario, aber hochrelevant. Serien wie diese schaffen es, unsere Gegenwart unterm Brennglas festzuhalten, zu verewigen, weil sie so gut beschreiben, wie wir als Gesellschaft zusammenleben. Neben neuen Landkrimis und Stadtkomödien, die sich großer Beliebtheit erfreuen, folgt im Herbst "Tage, die es nicht gab" nach einem Drehbuch von Mischa Zickler, eine wunderschöne Hochglanzproduktion, in der eine Gruppe von Frauen im Zentrum steht, deren Freundschaft nach einem vermeintlichen Selbstmord auf die Probe gestellt wird. Unlängst sind wir mit "SOKO Linz" an den Start gegangen, ein nicht ganz leichtes Unterfangen, den Spin-off einer so erfolgreichen Reihe anzugehen. Mit dieser Produktion wollten wir absichtlich raus aus dem Berggipfel-Panorama, für das "SOKO Kitzbühel" stand. Toll war mitzuerleben, wie wir mit "SOKO Linz" nun nicht nur das Stammpublikum gut übernehmen konnten, sondern auch ein neues, jüngeres, progressiveres Zusehersegment erschlossen haben. Das bestätigt uns darin, dass die Fortführung einer solchen Reihe eigenständig funktioniert und trotzdem von der starken, eingeführten Marke profitiert. Das halte ich für sehr gelungen.

Der ORF arbeitet seit vielen Jahren auch eng mit den deutschen Sendern zusammen. Wie wichtig ist ­Ihnen dieses Engagement?

Es gibt eine lange und gut gepflegte Tradition zwischen den Häusern in Österreich und Deutschland. Bald steht wieder eine Koproduktionstagung an, in der wieder viele schöne Angebote zur gemeinsamen Umsetzung vorgestellt werden. Wir brauchen diese Partnerschaften aus zwei Gründen: Erstens erleichtern sie die Finanzierbarkeit, zweitens bin ich überzeugt, dass der Export des österreichischen Talents und des österreichischen Films/Serie wichtig ist. Auch für unsere Kreativlandschaft. Ein gutes Beispiel ist der Wiener "Tatort": Der macht hierzulande über eine Million Zuschauer, bei der Ausstrahlung in Deutschland knapp zehn Millionen. Das freut uns und ist auch ein Kompliment an die Macher. Diese Bühne wollen wir nutzen und bespielen.

Wie sieht die Verteilung aus beim ORF hinsichtlich Ko- bzw. Eigenproduktionen und Akquisitionen?

Das Verhältnis ist bei jedem unserer Sender anders. ORF 2 und ORF 3 haben einen sehr hohen Anteil an selbsthergestellten Inhalten, was dem hohen Anteil von Info- und Magazinformaten geschuldet ist. Bei ORF 1 ist das Verhältnis anders, weil der Sender seit Jahrzehnten auch der Ausspielkanal für internationale Fiction ist. Wir versuchen, das Eigenproduktionsvolumen zu erhöhen, weil evident ist, dass die internationale Fiction als Betriebsmittel nicht mehr so gut funktioniert wie einst. Sie funktioniert noch im Highlight-Segment, bei Premieren oder Eventserien. Meine Aufgabe ist zu schauen, dass wir diese Lücke schließen. Das heißt nicht, dass wir diese Sendeflächen eins zu eins mit Eigenproduktionen füllen können. Ich weiß noch keine finale Antwort, das wird eine der Herausforderungen der nächsten Monate sein.

Sie sind ein richtiges ORF-Gewächs, ­waren aber von 2017 bis zu Ihrer ­Rückkehr - und ihrem Aufstieg - im ­Januar 2022 Senderchefin bei Puls 4. Was hat Ihnen diese Zeit gebracht? Inwiefern haben Sie den Markt auf Privatsenderseite anders erlebt?

Meine Zeit bei Puls 4 war aus mehreren Gründen wichtig für mich. Ich habe hier die Chance bekommen, zu lernen, wie man einen Sender führt. Puls 4 ist Teil des ProSieben-Konzerns, ich konnte enge Kontakte zu den Kolleg:innen in Deutschland pflegen und habe so erlebt, wie das Fernsehmanagement in einem der wichtigsten Fernsehmärkte Europas funktioniert. Das war spannend. Den ORF habe ich in dieser Zeit aus einer Konkurrenzsituation heraus betrachtet. Als Mitbewerber versucht man natürlich, die Bruchstellen zu finden. Das hat meinen Blick geschärft und mir geholfen, nach meiner Rückkehr zum ORF rasch zu wissen, wo ich ansetzen möchte.

Der andere Blickwinkel ist sicher auch für die Betrachtung des Gesamtmarktes wichtig. Wie sieht Ihrer Meinung nach das Fernsehen der Zukunft aus?

Ich glaube, dass der Begriff Fernsehen, obwohl es das traditionelle, an Kabel­satellit/terrestrische Übertragung ­gebundene Ausspielverfahren ­beschreibt, der Oberbegriff bleibt. Aber klar, Fernsehen findet nicht mehr nur am Fernseher statt, sondern auf ­allen Devices, überall, Orts-und ­Zeitunabhängig. Der Markt wird eine Sättigung erfahren. Es wird nicht ­unendlich viele ­Anbieter geben, weil die Menschen auch nicht bereit sind, ­unendlich viel zu ­zahlen. Die Besten werden sich durchsetzen - und das ­werden nicht so viele sein. Es wird einen Unterschied geben zwischen zeitlosen, großen fiktionalen Produktionen von internationalem Wert, die u.a. auch mit der Beteiligung oder unter Federführung vom ORF hergestellt ­werden können, aber ebenso von großen Streamern. Die Domäne des ­"klassischen" Fernsehens wird die­regionale, lokale Berichterstattung sein, ­Live-Events, News und Service.

Die globalen Streamingplattformen produzieren zwar immer mit Blick auf neue Abonnenten, aber ohne Quotendruck. Ist die Quoteüberhaupt noch zeitgemäß?

Die Quote ist zwar nicht das wichtigste, aber sie ist wichtig. Um relevant zu sein, muss unser Anspruch sein, eine kritische Masse zu erreichen. Nichts ­anderes sagt die Quote. Sie kann aber nur eine Kennzahl für den Erfolg unserer Produkte sein. Für uns sind auch andere Werte wichtig.

Zum Beispiel?

Hier greift das öffentlich-rechtliche ­Versprechen, sich auch um Genres zu bemühen, die der Markt nicht regulieren kann, sei es Kultur, sei es auch die eigenproduzierte Fiction. In einem kleinen Markt wie Österreich kann kommerzielles TV das nicht kompensieren. Hier ist der ORF gefordert.

Bringt das kompetitive Marktumfeld, in dem sich Produzenten und Kreative vor Aufträgen nicht mehr retten können,­ ­einen Sender wie den ORF in Nöte? Oder ist der War of Talents in Österreich noch nicht so arg zu spüren?

In Nöte bringt es uns nicht. Aber wir müssen schon dafür sorgen, dass uns die Kreativen nah sind, dass sie uns ­spüren und wir die erste Anlaufstelle bleiben, zu der sie kommen - und wenn es nur aus alter Verbundenheit ist. Wir als ORF sollten weiterhin die Brutstätte sein für die Kreativen des Landes. Das ist mein Wunsch. Geschichten, dass heute erfolgreiche Kreative von David Schalko bis Christoph Waltz im ORF-Kinderprogramm oder in schrägen 23-Uhr-Nachtschienen ihr Handwerk gelernt haben, möchte ich auch in 20 Jahren noch erzählen können. Wir als ORF sollten nicht nach dem fertigen Autor schielen, sondern uns überlegen, wie wir aufgeweckte junge Kreativen zu guten Autoren oder guten Kameraleuten oder guten Redakteuren machen - wir brauchen Talente auf beiden Seiten, Menschen, die eine Leidenschaft für die Bewegtbildherstellung haben. Diese Menschen, die wir aktiv suchen und fördern und ­ihnen Chancen geben müssen, müssen wir an uns binden. Es geht hier nicht nur darum, Fördertöpfe aufzumachen. Es ist eher ein Klinkenputzen-Business. ­Früher haben Kreative versucht, beim ORF einen Job zu bekommen. Heute müssen wir als ORF rausgehen, uns die Handys schnappen und uns anschauen, was die Jugend auf YouTube und TikTok macht und uns überlegen, ob da etwas Besonderes dabei ist. Dann müssen wir uns um die jungen Kreativen bemühen, nicht umgekehrt.

Wie wichtig sind die ORF-Kinokoproduktionen? Den Kreativen ist der Sender ja über das fixe Abkommen verbunden...

Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich in diesem Bereich in der Honeymoon-­Phase befinde, im ersten Austausch­stadium mit den jeweiligen Verantwortlichen. Grundsätzlich sind wir einander sehr gewogen. Kino ist ein unterstützens- und schützenswertes Kulturgut. Der Kinofilm muss uns ­­wichtig sein. Deshalb gibt es das fixe Bekenntnis, an dem nicht gerüttelt wird.

Das Gespräch führte Barbara Schuster