Italienischer Langfilm gewinnt beim Studierendenfilmfestival Sehsüchte

Zum Abschluss des 51. Internationalen Studierendenfilmfestival Sehsüchte sind am Samstagabend Preise in Anwesenheit von Publikum, Jurymitgliedern, Festivalpartner:innen und zahlreichen Filmemacher:innen in zwölf Kategorien Preise in einem Wert von mehr als 31.000 Euro vergeben worden.

In der Sektion "Spielfilm lang" wurde Beatrice Baldaccis "La Tana" ausgezeichnet, der die Jury einer Pressemitteilung zufolge " mit seiner eindringlichen Bildsprache beeindruckt, die den Film von einem Portrait eines Sommerflirts zu einem poetischen Filmkunstwerk über Leben und Tod werden lässt und die Zuschauenden bildstark in den filmeigenen Mikrokosmos entführt". Die Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert. Der mit 2.500 Euro dotierte Preis für den besten Kurzspielfilm ging an "Lili Alone" von Jing Zou (China, Hongkong, Singapur); eine "Special Mention" ging an Dania Bdeirs Kurzspielfilm "Warsha" (Libanon, Frankreich).

Bei den Dokumentarfilmen wurden Ketevan Kapanadzes "How the Room felt" (Georgien) als bester langer und Pavel Mozhars "Handbuch" (Belarus/Deutschland) als bester kurzer Dokumentarfilm ausgezeichnet. Die Preise sind mit 5.000 bzw. 2.500 Euro dotiert. Eine "Special Mention" erhielt die deutsche Produktion "Töchter" von Quynh Le Nguyen, Katharina Soon-Hi Thaler und Stella Deborah Traub). Als bester Animationsfilm wurde Marie Larrivés "Noir Soleil" (Frankreich) mit dem mit 2.500 Euro dotierten Preis ausgezeichnet worden; eine "Special Mention" ging an Ah Ahmad Salehs "Night" (Deutschland, Katar, Palästina, Jordanien).

Die Kids-Jury des Sehsuechte-Festivals hat ihren mit 2.500 Euro dotierten Preis an Idriss Nabils "Revelinho" (Niederlande) vergeben, die Teens-Jury entschied sich für Emmanuelle Mattanas "Odyssey" (Australien); auch diese Auszeichnung ist mit 2.500 Euro dotiert.

In der Sektion Produktion wurde der deutsch-ukrainische Dokumentarfilm "Heller Weg" (Regie: Iryna Riabenka; Produktion: Felix Krumme, Iryna Riabenka) mit dem mit 1.000 Euro dotierten Preis prämiert worden. Den Preis für das bete Drehbuch, dotiert mit 2.500 Euro, hat Stephan Kämpf für sein Skript zu "No Dogs Allowed" gewonnen.

Alle Preisträger und weitere Informationen zu den Gewinnerfilmen unter www.sehsuechte.de.