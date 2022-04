Kinocharts Deutschland: Silberne Geheimnisse

Abermals war "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimniss" die klare Nummer eins in den deutschen Kinos an einem Wochenende in den deutschen Kinos mit insgesamt stabilen Zahlen und sicherte sich als dritter Film seit Beginn der Corona-Pandemie einen Bogey in Silber. "The Lost City" startet auf Platz zwei, und auch "The Northman" meldet sich unter den ersten Fünf.

DER SPITZENREITER

Abermals war Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" die klare Nummer eins in den deutschen Kinos an einem Wochenende in den deutschen Kinos mit insgesamt stabilen Zahlen, was aber eher den Neulingen sowie der starken Holds einiger angestammter Titel zu verdanken war. Mit dem dritten Teil der "Phantastische Tierwesen"-Reihe ging es bei 320.000 verkauften Tickets und 3,3 Mio. Euro Umsatz indes spürbar bergab. Und doch knackte der nunmehr erfolgreichste Neustart des laufenden Kinojahres die Zwei-Mio.-Besucher-Marke und sicherte sich als erster Start 2022 einen Bogey in Silber (sowie als dritter Film seit Beginn der Corona-Pandemie).

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Auf Platz zwei findet sich mit The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" der beste Neustart des Wochenendes: Die Actionkomödie mit Sandra Bullock und Channing Tatum kam in 558 Kinos mit 140.000 Besuchern auf ein Einspiel von 1,3 Mio. Euro. Dahinter findet sich an seinem dritten Wochenende Sonic the Hedgehog 2", der zulegen und wieder sechsstellige Besucherzahlen schreiben konnte: Bei 105.000 verkauften Tickets wurde ein Umsatz von 830.000 Euro verbucht. Gesamt hat der Familienhits die 750.000-Zuschauer-Hürde geknackt. Platz vier ging an den zweiten großen Neustart, The Northman" von Robert Eggers, der in 356 Kinos gut war für 60.000 Kinogänger und 585.000 Euro Boxoffice. Die Top fünf beschließt Eingeschlossene Gesellschaft" von Sönke Wortmann, der am zweiten Wochenende mit 55.000 Besuchern und 510.000 Euro Kasse nur knapp nachgab.

DIE WEITEREN NEUSTARTS DER TOP 20

Besonders auffällige weitere Neustarts gibt es nicht zu vermelden. Die wundersame Welt des Louis Wain" muss sich trotz Beteiligung von Benedict Cumberbatch mit 4000 Besuchern und 34.000 Euro Einspiel in 80 Kinos und Platz 18 bescheiden. Dahinter findet sich "Seventeen Power of Love: The Movie" mit den K-Pop-Stars Seventeen, der in 82 Kopien bei 2400 verkauften Tickets auf 31.500 Euro Umsatz kam.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Auf Platz acht ging es nach dem Osterwochenende wieder spürbar bergab mit Die Häschenschule - Der große Eierklau", der am sechsten Wochenende mit knapp 40.000 kleinen Filmfans 265.000 Euro umsetzen konnte. Gesamt wurde nunmehr die 400.000-Besucher-Marke passiert - damit ist die Fortsetzung von Die Häschenschule - Jagd nach dem goldenen Ei" nicht nur deutlich stärker als das Original, das es 2017 auf 340.000 Zuschauer geschafft hatte, sondern befindet sich auf bestem Weg, "Der kleine Rabe Socke" (500.000 Besucher) als erfolgreichste Animationsproduktion aus dem Hause Akkord Film abzulösen. Wunderschön" schaffte es am zwölften Wochenende mit 8700 Zuschauern und 85.000 Euro auf Platz zwölf. Dahinter folgt "Peterchens Mondfahrt" mit 8300 verkauften Eintrittskarten und 56.000 Euro Kasse an Wochenende vier. Geschichten vom Franz" schafft es am zweiten Wochenende mit 6250 Besuchern und 40.000 Euro Einspiel auf Platz 17.

Gesamt brachten es die Filme der Top 20 auf 925.000 gelöste Tickets und einen Umsatz von 8,5 Mio. Euro.