Kinocharts USA: Die Familien-Gang

Produkt für Familien treibt zum dritten Mal in Folge den Markt in den US-Kinos, mit Neustart Die Gangster Gang" als überzeugende Nummer eins mit 25 Mio. Dollar in 4009 Kinos, ein guter Start, nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass man glauben könnte, der Familienmarkt sei nach den Starts von Sonic the Hedgehog 2" und Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" womöglich saturiert. Vielleicht aber profitiert der Animationsfilm von DreamWorks Animation davon, dass der dritte "Phantastische Tierwesen" in den USA nicht so recht Fuß fassen kann. Am zweiten Wochenende kann der Film aus dem Potterverse gerade einmal 13,5 Mio. Dollar umsetzen und hält nach zehn Tagen bei doch eher enttäuschenden 66,6 Mio. Dollar.

Er musste sich sogar "Sonic the Hedgehog 2" geschlagen geben, der an seinem dritten Wochenende 15,2 Mio. Dollar holen konnte und gesamt bereits 145,8 Mio. Dollar Umsatz vorweisen kann. Er liegt damit deutlich vor dem ersten Teil, der vor zwei Jahren in den letzten Tagen vor Beginn der Corona-Pandemie nach dem dritten Wochenende bei 128,5 Mio. Dollar gehalten war und nach dem fünften Wochenende mit einem Umsatz von 145,7 Mio. Dollar aus den Kinos genommen werden musste. Schon ironisch, dass der neue Paramount-Chef Brian Robbins geholt worden war, um das Studio stärker in Richtung Streaming auszurichten - und nun genau mit der Kino-Philosophie seines geschassten Vorgängers Jim Gianopulos (und den noch zu dessen Zeit entstandenen Titeln) zu den Gewinnern der Neustart-Ära zählt.

Aber nicht nur Familien gehen in die Kinos. Auch The Northman" und Unbearable Weight of Massive Talent" können sich als ungewöhnliches Produkt für ein erwachseneres Publikum über ihre Startergebnisse freuen. "The Northman" von Robert Eggers liegt mit seinen 12,5 Mio. Dollar in 3234 Kinos am oberen Ende dessen, was man dem grimmigen Film zugetraut hatte. Und auch "Unbearable Weight of Massive Talent" mit Nicolas Cage auf fortgesetztem Comeback-Kurs liegt mit seinen 7,8 Mio. Dollar in 3036 Kinos nicht gerade schlecht. Wenn man noch den Überraschungshit Everything Everywhere All At Once" dazu nimmt, der am fünften Wochenende mit gesamt 26,8 Mio. Dollar Einspiel immer noch auf Platz sechs rangiert, sieht man, dass auch das originelle Kino weiterhin funktionieren kann.