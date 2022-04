Französischer Produzent und Schauspieler Jacques Perrin verstorben

Mit 80 Jahren ist der französische Schauspieler, Regisseur und Produzent Jacques Perrin am gestrigen 21. April in Paris verstorben. Der 1941 in eben jener französischen Hauptstadt geborene Künstler war bekanntes Schauspiel-Gesicht der Nouvelle Vague und später als Produzent der Mann hinter mutigen Spielfilmen und Dokumentationen. Am bekanntesten ist sein Gesicht aber wahrscheinlich als Filmfigur im Meisterwerk "Cinema Paradiso", wo er den Filmregisseur spielt, der auf seine Jugend zurückblickt. Das Werk koproduzierte Perrin auch.

Mit 15 Jahren spielte Perrin bereits auf der Theaterbühne, trat dann in den Filmdialog mit Größen wie Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni oder Catherine Deneuve, war zum Beispiel in Costa-Gavras' Polit-Thriller "Z" mit dabei, den er auch schon koproduzierte. Als Produzent gründete er die Produktionsfirma Reggane Films, aus der später Galatée Films wurde, die zum Beispiel "Schlacht um Algier", aber auch die Dokumentarfilme "Mikrokosmos" oder "Nomaden der Lüfte" produzierte.

Perrin war eine Größe im französischen und italienischen Kino. Einen Cesar gewann er für eben jenen Dokumentarfilm "Mikrokosmos" im Jahr 1997.