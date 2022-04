Foto des Tages: "5 Stunden" (AT) vor Drehschluss

Produktion

Am 27. April 2022 gehen die Dreharbeiten zu dem historischen Event-Drama "5 Stunden" (AT) zu Ende, einer Koproduktion von Producers at Work Film (Produzent: Christian Popp, Producer: Tobias Stille) und dem ORF im Auftrag der ARD Degeto für die ARD im Ersten: 1967 wird in Südafrika die weltweit erste Herztransplantation an einem Menschen durchgeführt. Inspiriert von dieser wahren Begebenheit, erzählt "5 Stunden" (AT) die mitreißende Geschichte einer jungen Ärztin - gespielt von Sonja Gerhardt - die mutig ihren Weg geht und in dem Team des charismatischen Herzchirurgen Christiaan Barnard - gespielt von Alexander Scheer - eine entscheidende Rolle im Wettkampf um die erste Herztransplantation der Welt übernimmt. In weiteren Rollen sind Fritz Karl, Loyiso MacDonald, Clara Wolfram, Thimo Meitner, Arnd Klawitter u. v. a. zu sehen. Regie führte Franziska Buch nach einem Drehbuch von Christoph Silber. Gedreht wurde in Prag und Südafrika. Das Foto zeigt: Loyiso MacDonald, Bella Halben, Franziska Buch, Sonja Gerhardt, Clara Wolfram, Brigit Olen und Christian Popp (v.l.n.r.) Foto: ARD Degeto/Frizzi Kurkhaus (PR-Veröffentlichung)