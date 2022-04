"1001 Nights Apart" gewinnt VFF Dokumentarfilm-Produktionspreis

Der von der Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten gestiftete Dokumentarfilm-Produktionspreis wird in diesem Jahr zum fünften Mal im Rahmen des DOK.fest München vergeben. Heute wurde der Gewinnerfilm bekannt gegeben.

"1001 Nights Apart", der vierte Film der im Iran geborenen Regisseurin Sarvnaz Alambeigi, wird am 5. Mai im Rahmen seiner Weltpremiere auf dem DOK fest München mit dem VFF Dokumentarfilm-Produktionspreis ausgezeichnet. Das teilt das DOK.fest München heute mit. Mit der Auszeichung würdigt die Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten bereits zum fünften Mal die besondere Rolle der Produzent:innen bei Dokumentarfilmen. Neben Alambegi selbst mit ihrer Rabison Art Production und der US-Amerikanerin Louise Rosen zählen auch Stefan Tolz und Thomas Riedelsheimer mit ihrer Filmpunkt GmbH zu den Produzenten des Films.

In "1001 Nights Apart" begleitet Regisseurin und Ko-Produzentin Sarvnaz Alambeigi eine junge Theatergruppe im Iran, die in einem Kellerraum eine Tanzchoreografie einstudiert, sich aber nur wenig Hoffnung auf eine öffentliche Aufführung machen kann. Mit den Schicksalen der Tänzer:innen von heute verknüpft Alambeigi seltene Filmaufnahmen des Ensembles des früheren Nationalballetts - alle Protagonisten, ob von damals oder heute, verbindet eines: die Sehnsucht, auszubrechen.

Die Jury, die aus dem Filmemacher, Produzent und Editor Frank Müller, HessenFilm-Geschäftsführerin Anna Schoeppe sowie dem Autor, Regisseur, Produzent und langjährigen AG-Dok-Vorsitzenden Thomas Frickel bestand, sagt über die Produzent:innen des Gewinnerfilms: "Bei der Verwirklichung dieses außergewöhnlichen Projekts zeigte das Produktionsteam großes Engagement, Kreativität und Risikobereitschaft - insbesondere die iranische Regisseurin und Produzentin Sarvnaz Alambeigi (Rabison Art Production), die nicht nur die Sicherheit der Mitwirkenden gewährleistete, sondern auch einen beträchtlichen Teil der Kosten vorfinanzierte. In Kooperation mit der deutschen Produktionsfirma Filmpunkt konnte schließlich eine solide Finanzierung gesichert und so ein Film fertiggestellt werden, der in seinem Ursprungsland nur geringe Realisierungschancen gehabt hätte. Mit ihrer Leistung trugen die beiden Filmpunkt-Gesellschafter Stefan Tolz und Thomas Riedelsheimer maßgeblich dazu bei, diesen bemerkenswerten Film und sein Anliegen international sichtbar zu machen."

VFF-Geschäftsführer Johannes Kreile betont: "Die VFF freut sich, auch in diesem Jahr mit dem Dokumentarfilmpreis hervorragende Dokumentarfilme unterstützen zu können. In Zeiten, in denen filmische Wahrheit von entscheidender Bedeutung ist, gilt es das Genre des Dokumentarfilms zu stärken."