VoD-Charts: Kostüm & Comedy

Die Netflix-Serie "Bridgerton" hat nicht mehr die absoluten Spitzenwerte der Vorwochen. Aber es reichte natürlich locker für Platz eins. Das Kostümdrama ging mit 4,07 Mio. Bruttoreichweite durchs Ziel. Rang zwei eroberte mal wieder Oldie-Sitcom "Two and a Half Man" mit 3,05 Mio. Klicks. Knapp dahinter auf Position drei: "Star Trek: Picard" mit 2,93 Mio. An den Ostertagen (Auswertungszeitraum: 16. bis 21. April ) ebenfalls sehr beliebt: "LOL: Last One Laughing". Längst ist das Amazon Prime-Format ein Selbstläufer, das im Reigen der Scripted Serien locker mithalten kann.

1. Bridgerton 4,07 Mio.

2. Two and a Half Man 3,05 Mio.

3. Star Trek: Picard 2,93 Mio.

4. Grey's Anatomy 2,89 Mio.

5. Elite 2,55 Mio.

6. LOL 2,54 Mio.

7. The Walking Dead 2,41 Mio.

8. Riverdale 2,25 Mio.

9. The Good Doctor 2,21 Mio.

10. The 100 2,14 Mio.

Quelle: VOD-Ratings.com