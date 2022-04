Doug Liman dokumentiert Ukrainekrieg

Regisseur Doug Liman hat sich heute in der ABC-Morgensendung "Good Morning America" aus der Ukraine gemeldet, wo er gerade einen Dokumentarfilm über den dortigen Krieg dreht.

Regisseur Doug Liman dreht derzeit einen Dokumentarfilm über den Krieg in der Ukraine. In der ABC-Morgensendung "Good Morning America" meldete er sich aus der Ukraine zu Wort und erklärte gegenüber Moderator Michael Strahan: "Ich mache Filme über gewöhnliche Menschen in außergewöhnlichen Situationen und hier gibt es 40 Millionen derartiger Geschichten."

Im Rahmen des Gesprächs erzählte Liman auch von einem Treffen mit der Schwiegermutter eines ukrainischen Soldaten, die neben ihrer täglichen Arbeit Molotowcocktails herstellt. Eine Begegnung, die ihm Hoffnung gegeben habe, wie er gegenüber Strahan erklärte: "Wie können die Russen dieses Land beherrschen, wenn Großmütter zwei Taschen voller Molotowcocktails im Schuppen aufbewahren?", fragte er den Moderator.