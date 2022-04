Michael Sarnoski inszeniert Comicverfilmung "Sabrina"

Für New Regency inszeniert "Pig"-Regisseur Michael Sarnoski die Verfilmung von Nick Drnasos Comic "Sabrina". Es wird sein nächstes Projekt nach dem "A Quiet Place"-Prequel sein.

Nach dem geplanten Prequel zu A Quiet Place" wird "Pig"-Regisseur Michael Sarnoski bei der Verfilmung von Nick Drnasos Comic "Sabrina" Regie führen. Das berichtet "Deadline.com".

Im Mittelpunkt der Handlung steht ein trauernder Mann, der nach dem Verschwinden seiner Freundin Sabrina mit einem alten Freund - einem Luftraumüberwachungsexperten der Air Force, dessen Ehe gerade gescheitert ist - zusammenzieht. Als bei diversen Nachrichtensendern ein anonym zugespieltes grausiges Video auftaucht, geht Sabrinas Verschwinden viral. In den 24 Stunden, in denen die Nachrichten durchs Netz gehen und sich in Sozialen Medien mit der Geschichte beschäftigt wird, werden die beiden Freunde mit Verschwörungstheorien konfrontiert, die ihren Wahrheitssinn und das Vertrauen ineinander bedrohen.

New Regency wird die Comicverfilmung zusammen mit Rodrigo Teixeira (RT Features) produzieren und auch die Finanzierung übernehmen.