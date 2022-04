Aus für CNN+

Der Ende März gestartete Abo-Streamingdienst CNN+ wird bereits Ende April wieder eingestellt. Das gab das neue Mutterunternehmen von CNN, Warner Bros. Discovery, jetzt bekannt. Dem Vernehmen nach sollen zu niedrige Abozahlen und geplante Einsparungen Grund für das Ende des Angebots sein.

Chris Licht, Chairman und CEO von CNN Worldwide, erklärte, dass man die Investitionen auf das Kerngeschäft von CNN und den weiteren Ausbau von CNN Digital konzentrieren wolle und betonte gleichzeitig: "Bei dieser Entscheidung geht es nicht um Qualität; wir schätzen all die Arbeit, den Ehrgeiz und die Kreativität, die in den Aufbau von CNN+, einer Einheit mit grandiosen Mitarbeitern und beeindruckendem Programm, geflossen sind. Unsere Kunden und CNN werden mit einem einfacheren Streamingangebot bestens versorgt werden." Das Nachrichtenangebot von CNN soll laut Licht Teil einer breiter aufgestellten Streamingstrategie werden, zu der auch Sport-, Unterhaltungs- und non-fiktionale Programme gehören.

Andrew Morse, als Chief Digital Officer von CNN für CNN+ verantwortlich, wird den Sender verlassen. Die Zukunft der rund 500 Mitarbeitenden ist indes ungewiss. Laut Licht würden sie noch 90 Tage lang bezahlt werden und man würde Möglichkeiten prüfen, sie innerhalb von CNN weiter zu beschäftigen.

Unklar ist auch, was aus den Programmen, durch die einige der bekanntesten Gesichter von CNN bei CNN+ geführt hatten, geschieht. So wird spekuliert, dass die wöchentliche Show von Chris Wallace, "Who's Talking to Chris Wallace?" bei CNN weitergeführt wird. Gleiches gilt für Kasie Hunts wochentägliche Polit-Sendung "The Source".

Marketingprofessor Scott Galloway, den CNN+ für eine wöchentliche Sendung engagiert hatte, bezeichnete diejenigen, mit denen er zusammengearbeitet hatte, als "das talentierteste Fachpersonal im Fernsehen". Am CEO von Warner Bros. Discovery, David Zaslav, ließ er in einem Tweet hingegen kein gutes Haar: "So ganz nebenbei, David Zaslav, wir haben uns noch nicht getroffen. Aber ich habe das Gefühl, ich würde sie nicht mögen. Ich denke, wir würden keine besten Freunde werden. Sorry, David."

J. B. Perrette, CEO und President of Global Streaming and Interactive Entertainment bei Warner Bros. Discovery, gestand aber auch Fehler bei CNN+ ein. So sei der Moment für den Start von CNN+ in einer Zeit, in der die Konsumenten mit Streamingangeboten nahezu überflutet würden, unglücklich gewählt gewesen. "In einem komplexen Streamingmarkt wollen die Konsumenten die Einfachheit und ein allumfassendes Angebot, das ihnen ein besseres Erlebnis und einen größeren Wert bietet als ein Einzelangebot und für das Unternehmen muss es für künftige Investitionen in großartigen Journalismus ein nachhaltigeres Geschäftsmodell sein", so Pernette.