Einschaltquoten: "Wien-Krimi" lässt "Doktor Ballouz" keine Chance

Während der "Wien-Krimi" im Ersten gestern Abend an der Sechs-Mio.-Zuschauer-Marke kratzte, blieb der Auftakt zur zweiten Staffel der ZDF-Serie "Doktor Ballouz" klar hinter den Startwerten der ersten Staffel zurück.

Mit 5,98 Mio. Zuschauern (MA: 21,9 Prozent) war der von Mona Film und Tivoli Film produzierte Wien-Krimi: Blind ermittelt - Tod im Prater" im Ersten gestern die klare Nummer eins beim TV-Publikum. Mit zwei Folgen startete das ZDF zur gleichen Zeit die zweite Staffel der Serie "Doktor Ballouz". Mit 3,61 Mio. Zuschauern (MA: 13,3 Prozent) bzw. 3,75 Mio. Zuschauern (MA: 13,8 Prozent) lagen sie deutlich hinter den Werten der beiden Folgen, die das ZDF zum Auftakt von Staffel eins vor gut einem Jahr gezeigt hatte - seinerzeit übrigens auch in Konkurrenz zu einem "Wien-Krimi" im Ersten.

Nummer eins bei den 14- bis 49-Jährigen in der gestrigen Primetime war die ProSieben-Castingshow "Germany's Next Topmodel" (MA: 19,5 Prozent). Der "Wien-Krimi" im Ersten kam in dieser Zielgruppe auf 9,4 Prozent. RTL kam bei den 14- bis 49-Jährigen mit dem "Stern TV Spezial: Wie arbeitet Deutschland?" auf einen Marktanteil von 9,2 Prozent, für den Actioner Fast & Furious: Hobbs & Shaw" bei Vox standen 8,3 Prozent zu Buche, für die Sat1-Show "Kühlschrank öffne Dich - Das Duell der Kochprofis" hatten sich gestern Abend 7,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen entschieden gehabt.

Unter der Fünf-Prozent-Marke bei den 14- bis 49-Jährigen lagen gestern Abend die beiden "Doktor Ballouz"-Folgen im ZDF (3,8 bzw. 4,5 Prozent), der Kinoklassiker Besser geht's nicht" (4,3 Prozent) bei Kabel eins und die RTLZWEI-Doku-Soap "Dickes Deutschland - Unser Leben mit Übergewicht" (3,7 Prozent).