Kinocharts Deutschland Trend: "Tierwesen 3" bleibt vorn

Am letzten Wochenende der Osterferien wird "Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" Platz eins der deutschen Kinocharts verteidigen können. Nach den Donnerstagszahlen sieht es so aus, als könnten zwei Neustarts den Sprung unter die Top fünf schaffen.

Mit 60.000 Besuchern (599.000 Euro) hat Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse" erstmals an einem Donnerstag zwar keine sechsstellige Besucherzahl verzeichnet, wird aber auch das letzte Wochenende der Osterferien als Nummer eins der deutschen Kinocharts beschließen; möglich ist ein Wochenendergebnis von rund 300.000 Besuchern (drei Mio. Euro). Ein enges Rennen gibt es indes um Platz zwei. Gestern lagen der neu gestartete The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" der Brüder Adam und Aaron Nee mit Sandra Bullock und Channing Tatum und Sonic the Hedgehog 2" mit jeweils rund 22.000 Besuchern (198.000 bzw. 178.000 Euro) nahezu gleichauf. "Sonic 2" blieb damit nur knapp unter dem Wert von vor einer Woche; die insgesamt knapp 100.000 Besucher vom Vorwochenende sind ebenso möglich wie für "The Lost City".

Auch hinter diesem Duo geht es eng zu. Robert Eggers neu gestarteter The Northman" belegte mit 11.000 Besuchern und 102.000 Euro nach Umsatz Platz vier, gefolgt von Die Gangster Gang" (14.000 Besucher; 99.000 Euro) und Sönke Wortmanns Eingeschlossene Gesellschaft" (10.000 Besucher; 96.000 Euro). Das Trio könnte bei jeweils 50.000 Besuchern landen.

Platz 17 belegte am gestrigen Donnerstag ein dritter Neustart unter den Top 20, Will Sharpes Künstlerbiopic Die wundersame Welt des Louis Wain", das an seinem Starttag auf etwas mehr als 600 Besucher und ein Einspiel von gut 5.000 Euro kam.

Insgesamt verzeichneten die Top-20-Filme am gestrigen Donnerstag knapp 180.000 Besucher, die 1,56 Mio. Euro in die Kassen der Kinos spülten.