Emilie Bujès vom Filmfestival Visions du Réel: "Reaktiver, kreativer, stärker!"

Emilie Bujès zieht als künstlerische Leiterin des traditionsreichen Schweizer Festivals Visions du Réel eine positive Bilanz für die 53. Edition, die am 17. April vor Ort in Nyon und am 18. April online zu Ende ging. Der Hunger nach der Begegnung im Kino war groß.

Wie fällt Ihre Bilanz für das 53. Visions du Réel Festival aus?

Das Festival 2022 war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Wie bereits 2020 gehörten wir zu den Ersten - dieses Mal waren wir unter den Ersten die frei, ohne Beschränkungen stattfinden konnten. Das zeigte sich in zahlreichen, glücklichen Teil- nehmenden, im Rekord der Fachbesuche- rinnen und -besucher, im Enthusiasmus der Begegnungen und Kontakte und in den begeisterten Rückmeldungen. Die Lust auf Festivals zu gehen, wieder im Kino zu sitzen und sich zu treffen, ist sehr groß. Visions du Réel geht gestärkt aus der Krise hervor. Das ist sehr erfreulich und lehr- reich, nicht zuletzt mit Blick auf die große Arbeit unseres Teams in 2020 und 2021.

2020 und 2021 stellte die Festivalbranche weltweit vor große Herausforderungen. Inwiefern haben die Auswirkungen der Pandemie die Planung der Edition 2022 beeinflusst?

Wir haben in unterschiedlichen Phasen der Pandemie zwei erfolgreiche, wenn auch weniger fröhliche Festivalausgaben veranstaltet. Beide sind beim Publikum, den Medien und der Filmindustrie gut angekommen. So- mit waren wir auf alle Eventualitäten vorbereitet, auch wenn wir natürlich sehr unglücklich gewesen wären, ein drittes Mal online oder hybrid stattfinden zu müssen. Als Sundance und Rotterdam im Januar online gingen, hatten wir Angst, aber wir waren bereit. Sobald klar wurde, dass wir in Präsenz stattfinden würden, konnten wir unsere Überlegungen zur virtuellen Erweiterung abschließen. Wir beschlossen, eine Auswahl an Filmen auch online anzubieten, um andere Landesregionen zu erreichen. Um die Exklusivität der Kinos nicht in Frage zu stellen, kündigten wir die entsprechen- den Titel erst an ihrem jeweiligen Streaming-Tag an. Außerdem haben wir die Masterclasses live gestreamt und gewisse Industry-Aktivitäten aus der Distanz zugänglich gemacht. Wir wollten fortsetzen, was wir begonnen hatten, um zu verstehen, wie das Publikum nach Covid reagiert.

Was waren die Highlights der diesjährigen Ausgabe?

Ich glaube, die Filmauswahl 2022 war aus- gezeichnet - wir haben 84 Filme als Weltpremiere vorgestellt. Besonders stolz bin ich auf die Arbeit unseres Programmteams. Wegen der Pandemie gestaltete sich die Selektion sehr komplex, aber wir bewahrten nichtsdestotrotz das sehr hohe Niveau. Zudem waren unsere Ehrengäste dieses Jahr ganz besonders inspirierend, großzügig und einnehmend: Die Resonanz auf ihre Filmvorführungen und auf die Masterclasses war äußerst erfreulich. Die Rekordbeteiligung von Vertreterinnen und Vertreter der Filmindustrie und der Presse beweist, dass wir unser bereits sehr etabliertes und angesehenes Festival auch in den letzten beiden Jahren weiterentwickeln konnten.

Glauben Sie, dass sich Filmfestivals aufgrund der Coronapandemie dauerhaft geändert haben?

Natürlich. Corona hat alles verändert, nicht wahr? Wir haben gelernt, viel, viel reaktiver, kreativer und stärker zu sein. Wir haben neue Formate erfunden, unsere technischen Möglichkeiten enorm ausgebaut und die Veranstaltung in ihrer Gesamtheit neu gedacht. Die Geschäftsführerin Martine Chalverat und ich haben eng zusammengearbeitet und dieses Ergebnis dank einem erstklassigen Team erreicht. Das Festival 2022 ist ganz anders als das Festival, das 2019 stattgefunden hatte.

Wie hat sich die Filmindustrie gewandelt und was können Festivals dazu beitragen, um der Kinobranche wieder auf den Weg zu helfen?

Die Kinos haben stark unter der Krise gelitten und bekunden Mühe, ihr Publikum wie- der zu finden. Meiner Meinung nach können Festivals dazu beitragen, das Kino als Ort des Filmverleihs zu beschützen, da sie ein anregendes Ereignis und eine Dynamik schaffen, welche das Publikum an diesen Ort der Filmkultur binden kann. Ich glaube außerdem seit jeher - aber immer mehr - dass Festivals Filmsprachen verteidigen und fördern können, die es schwer haben, in die Kinos oder auf die großen Plattformen zu gelangen. Wenn diese Filme welt- weit auf zahlreichen Festivals gezeigt wer- den, erreichen sie ein sehr breites Publikum. Es mag nicht allen gefallen, aber insgesamt denke ich, dass die Bedeutung von Festivals in den kommenden Jahren noch zunehmen wird.

Barbara Schuster