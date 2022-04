Foto des Tages: Berlin in the Multiverse of Madness

Kino

Im Vorfeld des Kinostarts von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" am 4. Mai stellten sich Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen und Sam Raimi beim gestrigen Fotocall im Ritz Carlton Berlin dem Blitzlichtgewitter der Fotografen. Hauptdarsteller und Regisseur sind bestens gelaunt zu Besuch in der Hauptstadt, um Interviews zum neuen Marvel Blockbuster zu geben. Das Foto zeigt (v.l.n.r.) Hauptdarsteller Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen und Regisseur Sam Raimi. Foto: Walt Disney (PR-Veröffentlichung)