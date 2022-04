Cannes: Emily Atef in Un Certain Regard eingeladen

Das Filmfestival von Cannes hat weitere Wettbewerbsfilme bekannt gegeben. In die Reihe Un Certain Regard ist Emily Atefs Film "Plus ques jamais" eingeladen. Und noch ein weiterer deutscher Film befindet sich im Aufgebot.

Mit "Le otto montagne" (Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen), "Un petit frère" (Léonor Serraille) und "Tourment sur les iles" (Albert Serra) sind drei weitere Wettbewerbsfilme für das Filmfestival von Cannes ergänzt worden. In die Reihe Un Certain Regard ist zudem der neue Film "Mehr denn je" ("Plus ques jamais") eingeladen worden, bei dem die Deutsche Emily Atef Regie führt und NiKo Film einer der Co-Produzenten ist.

In den Special Screenings findet sich zudem der Debütfilm "The Vagabonds" der in Bulgarien geborenen und in Deutschland studiert habenden Filmemacherin Doroteya Droumeva, die mit ihrem Kurzfilm "Der Brief" vor einigen Jahren in Cannes triumphierte. Die Ergänzungen im Überblick:

WETTBEWERB

- LE OTTO MONTAGNE Charlotte Vandermeersch, Felix Van Groeningen (Italy/Belgium)

- UN PETIT FRÈRE Léonor Serraille (France)

- TOURMENT SUR LES ÎLES Albert Serra (Spain)

CANNES PREMIÈRE

- DON JUAN Serge Bozon (France)

- LA NUIT DU 12 Dominik Moll (France)

- CHRONIQUE D'UNE LIAISON PASSAGÈRE Emmanuel Mouret (France)

MIDNIGHT SCREENINGS

- REBEL Adil El Arbi, Bilall Fallah (Belgium)

UN CERTAIN REGARD

- PLUS QUE JAMAIS Emily Atef (Germany/France)

- MEDITERRANEAN FEVER Maha Haj (Palestine)

- LE BLEU DU CAFTAN Maryam Touzani (Morocco)

- HARKA Lotfy Nathan (Tunisia - 1st film)

OUT OF COMPETITION

- L'INNOCENT Louis Garrel (France)

SPECIAL SCREENINGS

- MI PAIS IMAGINARIO Patricio Guzmán (Chile - Documentary)

- THE VAGABONDS Doroteya Droumeva (Germany - 1st film)

- RIPOSTE FÉMINISTE Marie Perennès, Simon Depardon (France - Documentary - 1st film)

- RESTOS DO VENTO Tiago Guedes (Portugal)

- LE PETIT NICOLAS QU'EST-CE QU'ON ATTEND POUR ÊTRE HEUREUX ? Amandine Fredon, Benjamin Massoubre (France - Animation - 1st film)