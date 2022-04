Kinoverbände terminieren Zukunftskonferenz

Wer einen Blick auf die Zukunft des Kinos werfen will, hat im Juni die Qual der Wahl: Während vom 20. bis 23. Juni bei der CineEurope in Barcelona vor allem Verleihpräsentationen und Dienstleister im Fokus stehen, soll die am 22. und 23. Juni (und damit u.a. am Tag vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises) stattfindende Konferenz "Cinema Vision 2030" der konkreten inhaltlichen Auseinandersetzung mit zukunftsträchtigen Ideen zur grundsätzlichen Aufstellung der Branche dienen.

Die von der BKM im Rahmen des Programms "Neustart Kultur" geförderte und in diesem Jahr erstmals umgesetzte Veranstaltung ist schon deshalb ein Unikum, weil hinter ihr alle drei Kinoverbände - AG Kino-Gilde, Bundesverband kommunale Filmarbeit und HDF Kino - stehen. Stattfinden wird "Cinema Vision 2030" im Kino International, die Konferenz wird allerdings auch live ins Netz übertragen, um sämtlichen Interessierten einen "niedrigschwelligen Zugang" zu bieten, wie es seitens der Organisatoren heißt.

Thematisch soll sich die Konferenz, die sich explizit an sämtliche Kinotypen sowie sowohl an Führungskräfte wie auch alle anderen Beschäftigten richtet, an drei Schwerpunkten orientieren: dem Kino als Kulturort und kollektivem Raum mit seiner gesamten Infrastruktur, dem Kino als "Tempel für Filme" (zu den Aspekten zählt dabei aber auch die Programmgestaltung über den Film hinaus) und den Menschen im Kino. Ein zentraler Punkt, der nicht nur das "audience development" in den Fokus nimmt, sondern auch Fragen von Mitarbeitergewinnung und -führung.

Die Debatten sollen dabei nicht im sprichwörtlich luftleeren Raum geführt werden, sondern die Konferenz setzt ganz auf die Analyse internationaler Best-Practice-Beispiele. Dafür sei das Organisationsteam um Olimpia Pont Cháfer bereits seit Wochen im Gespräch mit internationalen Stakeholdern und Kinobetreibenden.

"Während der Pandemie haben die Kinos eine erstaunliche Anpassungskraft gezeigt. Doch zwei Lockdowns und ein harter Corona-Winter übersteigen das, was wir uns haben vorstellen können. Mit der Konferenz Cinema Vision 2030 wollen wir innovative Ansätze für das Kino der Zukunft diskutieren, um unser Geschäftsmodell weiterzuentwickeln und die Herausforderungen der Zukunft zu meistern", so Christian Bräuer, der als Vorstandsvorsitzender der AG Kino-Gilde die Konferenz initiierte.

Informationen zur Anmeldung und zum Programm sollen ab Mai unter www.cinemavision2030.de zugänglich sein.