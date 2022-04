Britbox startet in vier nordischen Ländern

Der Streamingdienst BritBox International wird am 28. April in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland ausgerollt. ITV/BBC zufolge werden Usern Tausenden von Programmstunden mit britischen Premium-Inhalten, darunter BritBox-Originals, exklusive neue Serien und eine große Auswahl an TV-Klassikern, zur Verfügung stehen.

Mit dem Debüt in den Nordic-Ländern wird Britbox international auf acht Territorien ausdehnen, nachdem die Plattform bereits außerhalb Großbritanniens in den USA, Kanada, Australien und Südafrika gestartet wurde.

"Die Ergänzung unseres umfangreichen Angebots an Genres und Qualitätsklassikern durch neue Originals ist eine starke Kombination, die uns gerade dabei geholfen hat, die Marke von 2,5 Millionen Abonnenten auf der ganzen Welt zu überschreiten", so Reemah Sakaan, CEO von BritBox International. "Wir wissen, dass die nordischen Zuschauer große Fans des britischen Fernsehens sind, und wir sind sicher, dass sie von den Inhalten, die wir ab dem Start von BritBox anbieten werden, begeistert sein werden. Die Anmeldung ist mit unserer kostenlosen siebentägigen Testphase ganz einfach und bietet die Möglichkeit, Lieblingsserien wie 'Peaky Blinders', 'Vera', 'The Office' und Klassiker wie 'Absolutely Fabulous', 'Blackadde'r und 'Prime Suspect' in einem Rutsch zu sehen", so Neale Dennett, New Markets Launch Director bei BritBox International.

Abo Preise nach einer 7-tägigen kostenlosen Testphase:

Schweden - 89 SEK pro Monat, 695 SEK pro Jahr

Norwegen - 89 NOK pro Monat, 699 NOK pro Jahr

Dänemark - 79 DKK pro Monat, 599 DKK pro Jahr

Finnland - 7,99 EUR pro Monat, 59,99 EUR pro Jahr