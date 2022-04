Die Nee-Brüder über "The Lost City": "Flucht aus dem Gleich-Gleich"

Die Brüder Aaron und Adam Nee sind mit The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt" mit Sandra Bullock und Channing Tatum im Mainstream angekommen, nachdem sie sich davor mit schrägen Indiefilmen einen Namen gemacht hatten.

The Lost City" weckt Erinnerungen an die Mainstream-Glanzzeiten Hollywoods in den Achtzigerjahren - und ist der richtige Film für unsere Zeit, wenn man Zerstreuung sucht. Brechen Sie dem Eskapismus eine Lanze?

ADAM NEE: Unbedingt? Die Idee, einen Film machen zu können, der den Zuschauer abholt und einfach nur Spaß macht, fanden wir ungemein reizvoll. Wir befanden uns in Monat acht der Coronapandemie und saßen isoliert zuhause, als man uns das Drehbuch zuschickte. Schon das Lesen fühlte sich wie eine Befreiung an, eine Flucht aus dem tristen Gleich-Gleich der Realität. Was für eine wunderbare Idee, das Publikum auf ein Abenteuer zu schicken! Wir wären schon dankbar gewesen, wenn wir das nur hätten sehen dürfen. Die Aussicht, dieses Abenteuer selbst machen zu können? Das hätten wir uns nicht träumen lassen. Wir sind mit dieser Art von Filmen aufgewachsen in den Achtzigern und Neunzigern. Wissen Sie ja selbst... "Indiana Jones", die Amblin-Produktionen, Zurück in die Zukunft"... Manche mögen die Nase rümpfen, aber wenn Eskapismus gut erzählt und gemacht ist, bietet es Kino in seiner pursten Form.

Befriedigt das auch die künstlerische Seite in Ihnen?

AARON NEE: Man muss es erst einmal hinkriegen, einen Film zu machen, in dem das Publikum wirklich Zuflucht findet. Das bedarf Können, es ist auch künstlerisch eine Herausforderung. Ein falscher Schritt nur, ein falscher Ton, und das ganze Gebilde kracht zusammen. Man muss also alles mitbringen, was man auf dem Kasten hat, wenn man zu einem Film antritt, der gute Unterhaltung sein soll. Man darf das nie aus den Augen verlieren. Alles, was man macht, dient dazu, das Publikum abzuholen und mitzunehmen und loszuschicken auf ein Abenteuer, das lustig und aufregend und emotional ist, aber auch eine wilde, absurde Note hat. Es passieren ganz schön verrückte Dinge. Und die würde man als Zuschauer vielleicht nicht akzeptieren, wenn man nicht längst eingebunden wäre und eine Verbindung zu den Figuren aufgebaut hätte.

ADAM NEE: Entscheidend ist, den richtigen Ton zu treffen. Das ist ein Balanceakt. Die erste Fassung des Drehbuchs, die wir erhielten, war schon sehr lustig, die Comedy funktionierte. Aber wir fanden, dass die drei verschiedenen Genrestränge insgesamt noch besser zur Geltung kommen sollten: Jeder von ihnen ist gleich wichtig. Die Romanze nehmen wir sehr ernst, sie erdet den Film; da machen wir uns nicht darüber lustig. Genauso war es uns im Abenteuerteil wichtig, dass der Einsatz hoch ist. Sonst fiebert man nicht mit. Wir haben also einen "Indiana Jones"-Film, aber anstelle eines waschechten Abenteurers steht ein völlig unerprobtes männliches Model im Mittelpunkt. Wir haben es als Tanz betrachtet, in dem man allen beweglichen Teilen gleichsam Aufmerksamkeit schenkt.

AARON NEE: Wenn man sich den Film aufmerksam ansieht, haben wir sehr intensiv mit Abstufungen der Farbpalette gearbeitet, nicht so extrem wie Der Zauberer von Oz", aber in diesem Stil: Der Film fängt sehr nüchtern an und steigert sich dann in knallige, satte Farben, wenn wir im Dschungel landen.

Nicht von ungefähr heißt es, dass nichts schwerer ist als was Leichtes. "The Lost City" würde nicht funktionieren, wenn ihm Leichtigkeit fehlte.

ADAM NEE: Es gab zwei Optionen, wie man "The Lost City" angehen hätte können. Entweder richtig Gas geben, die Action intensivieren, etwas mehr explizite Gewalt, explizitere Witze. Oder den Stoff nehmen und einen Spaß für die Familie draus machen. Solche Kinoerlebnisse waren früher selbstverständlich; heute sind sie Mangelware. Aber wir haben eine große Familie, sind Familienmenschen, Aaron hat Kids. Und wir halten oft vergeblich Ausschau nach Filmen, die wir uns gemeinsam ansehen können. Jetzt kann man uns vorwerfen, dass "The Lost City" ein paar Momente hat, die vielleicht über einen normalen Familienfilm hinausgehen. Aber grundsätzlich gesprochen, war das unser Ziel. Ein Film, der den Kids ebenso gefällt wie den Erwachsenen.

Als man Sie ansprach, standen da Sandra Bullock und Channing Tatum bereits fest als Stars des Films?

AARON NEE: Sandra Bullock ist Produzentin des Films. Tatsächlich war sie es, die uns ins Gespräch gebracht hatte. Als wir an Bord waren, überlegten wir uns, wer an ihrer Seite spielen könnte. Channing Tatum war eine naheliegende Wahl. Wenn man Sandra Bullock an seiner Seite hat, öffnen sich viele Türen. Und man stößt auch bei den allergrößten Namen auf offene Ohren - anders als wenn Adam und ich alleine vorstellig geworden wären. So haben wir dann auch Brad Pitt und Daniel Radcliffe für Rollen begeistern können.

Wie war Sandra Bullock auf Sie aufmerksam geworden?

ADAM NEE: Wir hatten unseren letzten gemeinsamen Film 2015 gemacht, Band of Robbers". Das Letzte, was wir uns ausgemalt hätten, war ein Angebot, einen Film mit Sandra Bullock in der Hauptrolle zu machen. Wow. Ein Manager bei Paramount, mit dem wir in den letzten Jahren immer wieder mal zu tun gehabt hatten, schlug uns vor. Unser Manager nutzte die Gunst der Stunde und legte ihr immer wieder nahe, sich unbedingt einmal in "Band of Robbers" anzusehen. Aus irgendeinem Grund, fragen Sie mich nicht warum, gab sie seinem Drängen nach. Wir wurden am Freitagnachmittag angerufen, ob wir uns am kommenden Tag um acht Uhr morgens mit Sandy treffen könnten, sie wolle sich anhören, wie wir uns "The Lost City" vorstellten. Es war verrückt. Aber das sind manchmal genau die Situationen, in denen man über sich selbst hinauswächst. Wir hatten nichts zu verlieren. Also breiteten wir aus, wie wir den Film sahen, und irgendwie hat es Klick gemacht.

Einen so großen Studiofilm haben Sie noch nie gemacht. Warum ist es dennoch ein Film der Nee-Brüder?

ADAM NEE: Es gibt da ein paar sehr schrille Gags, die sonst vermutlich niemand lustig finden, geschweige denn inszenieren würde. Das gibt dem Film eine eigene Persönlichkeit. Er ist Mainstream, aber nicht glatt. Er ist geradlinig, aber doch auch schräg und unkonventionell. Und ich würde sagen, dass wir Nebenfiguren mit einer besonders großen Liebe und Sorgfalt erzählen, ihnen ein ganz spezielles Eigenleben zugestehen, was eher ungewöhnlich ist.

AARON NEE: Filme, die ganz klar definiert einem Genre zuzuordnen sind, interessieren uns nicht besonders. Wir lieben es vielmehr, Genres zu mischen - in diesem Fall, wie bereits gesagt, Romanze, Komödie und Adventure. Das liegt uns. Da kommen spannende, unerwartete Sachen heraus. Dass man uns bei "The Lost City" so viel freie Hand gelassen hat, so viel zu experimentieren und auszuprobieren, kann ich immer noch nicht richtig glauben.

