Zahlt Amazon für 2021 keine Steuern in Europa?

Einem Bloomberg-Bericht zufolge soll die in Luxemburg beheimatete Amazon EU Sàrl für das vergangene Jahr in der EU keine Einkommenssteuer abgeführt haben, obwohl der Umsatz 51 Mrd. Euro betrug.

Mehrfach haben sich Medien in den letzten Jahren damit beschäftigt, dass Amazon in Europa kaum oder gar keine Steuern bezahlt. Aktuell berichtet Bloomberg auf Basis der Einsicht von Firmenunterlagen, dass zwischen Umsätzen und Ergebnissen für 2021 eine große Differenz besteht. Demnach hat Amazons Europa-Division (Amazon EU Sàrl mit Sitz in Luxemburg) im vergangenen Jahr einen Verlust von 1,2 Mrd. Euro ausgewiesen. Auf diese Weise sei keine Einkommenssteuer auf Gewinne angefallen. Vielmehr bekam das Unternehmen Steuergutschriften, die sich Amazon auf künftige Gewinne anrechnen lassen kann. Der E-Commerce-Gigant erzielte 2021 in den europäischen Märkten (de facto: Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Polen, Großbritannien, Schweden und die Niederlande) einen Umsatz in Höhe von 51 Mrd. Euro.

Zudem liegen Bloomberg Angaben vor, die die Verluste kenntlich machen sollen. Demnach soll Amazon zirka 37 Mrd. Euro Betriebskosten angegeben haben sowie 15 Mrd. Euro "externe Kosten". Dabei geht es um Investitionen für Infrastruktur und neue Arbeitsplätze. Ein Unternehmenssprecher habe erklärt: "Die Körperschaftssteuer basiert auf den Gewinnen, nicht auf dem Umsatz, und im vergangenen Jahr hat Amazon EU Sarl einen Verlust gemacht, weil wir mehr als 50 neue Standorte in ganz Europa eröffnet und mehr als 65.000 gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen haben, wodurch sich die Gesamtzahl unserer europäischen Festangestellten auf über 200.000 erhöht hat."

Ob Amazon ausreichend Steuern bezahlt, ist immer wieder Gegenstand in der Wirtschaftspresse. Unzweifelhaft ist: Laut Amazon-Geschäftsbericht für 2020 erzielte der Konzern einen globalen Vorsteuergewinn von 24 Mrd. Dollar. Diesem stand ein Steueraufwand von 2,9 Mrd. Dollar gegenüber.