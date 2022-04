KOMMENTAR: Tag X für Netflix

Mit Veröffentlichung der Minuszahlen für das erste Quartal hat Streaming-Gigant Netflix seinen beispiellosen Höhenflug womöglich nicht nur vorübergehend beendet. Analysten raunen bereits von einer Zeitenwende. Ihr Vertrauen in das ungebrochene Wachstum des Geschäftsmodells der Streamer hat einen schweren Knacks bekommen. 35 Prozent tauchte die Netflix-Aktie am Tag danach nach unten ab, 54 Milliarden Dollar an Börsenwert waren so innerhalb von 24 Stunden vernichtet. Damit wurde das Vorzeigeunternehmen, das nun über zehn Jahre immer neue Erfolgsmeldungen geliefert und den weltweiten Medienmarkt radikal verändert hat, fast schon mit Panikverkäufen bestraft.

Was an der Börse zählt, ist nicht immer nur die Werthaltigkeit der dort gelisteten Firmen sondern die Fantasie der Anleger. Die Story muss stimmen. Schon bei den letzten Quartalszahlen war die Stimmung getrübt. Zu wenig ehrgeizig erschienen die prognostizierten Zahlen. Statt ohnehin als mager erachteter, zusätzlicher 2,5 Mio. Abonnenten hat Netflix nun ein Minus von 200.000 gemeldet und weitere zwei Mio. Abgänge für das zweite Quartal angekündigt. Bei einem weltweiten Bestand von 221,6 Mio. Abonnenten scheint das verkraftbar. Aber so tickt die Börse nicht. Da hilft es gar nichts, dass gute Gründe wie das Ende des Russland-Geschäfts für einen temporären Dämpfer sprechen, genauso gute sprechen dagegen.

Netflix-Boss Reed Hastings selbst führte gesättigte Märkte und den vermehrten Wettbewerb an. Und sorgte für noch mehr Verunsicherung, weil er sich auch noch über Pläne für ein verbilligtes, weil werbebasiertes Abo ausließ, das womöglich eine Flucht aus dem momentan lukrativen Abomodell auslösen könnte. Zudem gelingt es Netflix nicht, gegen das beliebte Teilen von Passwörtern vorzugehen. Angeblich 100 Mio. Haushalte können deswegen nicht monetarisiert werden. Was wie ein schlimmer Tag für Netflix wirkte, könnte sich aber auch auf die Konkurrenz auswirken. Auch die Aktien von Walt Disney, Warner Bros. Discovery und anderen gaben spürbar nach. Der Nimbus des gesamten Geschäftsmodells Subscription-Video-on-Demand hat gelitten, erste Fonds ziehen sich hier ganz zurück, während wichtige Anleger nun jammern, dass sich SVoD als nicht so profitabel erweisen könnte wie die Geschäftsmodelle, die dadurch verdrängt oder eingeschränkt wurden.

Späte Genugtuung also für die Rufer in der Wüste, die die vorzeitige Abkehr vom Kino kritisiert und dem herkömmlichen Fernsehen ein langes Leben vorhergesagt haben. Gleichzeitig hat vor allem Netflix den Medienmarkt in beispielloser Weise belebt, für eine ungeahnte Reichweite lokaler Programme und einen anhaltenden Produktionsboom gesorgt. Nun stehen auch für die Streamer herausfordernde Zeiten bevor, denen wir uns alle stellen müssen.

Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur