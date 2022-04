Florida will sich an Walt Disney rächen

Die Kontroverse um Walt Disney und die Reaktion der Konzernspitze auf diskriminierende Gesetzgebung in Florida steuert auf einen neuen Höhepunkt zu - denn der Senat des Bundesstaates Florida machte sich nun tatsächlich daran, Drohungen von Gouverneur Ron DeSantis (Republikaner) gegen den Konzern in die Tat umzusetzen und damit Rache dafür zu üben, dass sich Disney letztlich doch öffentlich und klar gegen ein "Don't say gay"-Bill getauftes Gesetz ausgesprochen hatte. Dieses soll es künftig unter Strafe stellen, Kinder in öffentlichen Bildungseinrichtungen bis zur dritten Klasse mit Themen wie Genderidentität oder sexueller Orientierung zu konfrontieren.

Zur Erinnerung: Über Disney und CEO Bob Chapek war zuvor seitens zahlreicher Mitarbeiter ein Sturm der Entrüstung ausgebrochen, weil das Unternehmen auch an die Republikaner in Florida gespendet hatte - und sich Chapek zunächst nicht öffentlich klar gegen das Gesetzesvorhaben hatte aussprechen wollen. Dass er es nach einer veritablen Protestwelle, in deren Zuge unter anderem Mitarbeitende von Pixar beklagt hatten, es seien in der Vergangenheit Szenen gleichgeschlechtlicher Zuneigung seitens der Konzernmutter zensiert worden, dann doch tat, änderte nichts daran, dass das Gesetz beschlossen und Ende März von Gouverneur Ron DeSantis unterzeichnet wurde.

Unmittelbar im Anschluss hatte Disney erklärt, dass das Gesetz "niemals hätte durchgehen und niemals hätte abgezeichnet werden dürfen" - und dass man sich dafür einsetzen würde, es nicht zur tatsächlichen Umsetzung gelangen zu lassen. DeSantis sprach damals davon, Disney habe damit eine "rote Linie überschritten", umso mehr als sich ein als familienfreundlich geltendes Unternehmen damit ausgerechnet gegen Vorschriften wende, die seiner Ansicht nach dazu dienen, Familien zu schützen. "Dieser Staat wird nach dem Willen der Bürger von Florida regiert, nicht auf Basis der Forderungen eines Konzerns mit Sitz in Kalifornien", ließ er wissen.

Während Disney bereits zuvor bekannt gegeben hatte, Spendenzahlungen an Politiker aus Florida vorerst einzustellen und stattdessen Organisationen zu unterstützen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen, ließ es DeSantis bei immer heftigeren Angriffen gegen den Konzern (und Hollywood allgemein) nicht bewenden - und machte letztlich seine Drohung war, auf die Aufkündigung von Verwaltungsvorschriften zu drängen, von denen unter anderem Walt Disney seit 1967 massiv profitierte; erleichterte das darin vorgesehene, weitgehende Selbstverwaltungsrecht für das Gelände der heutigen Walt Disney World den Aufbau des gigantischen Themenparkkomplexes doch enorm.

Im Senat von Florida fand dieses Vorhaben nun tatsächlich eine Mehrheit. Dass das ebenfalls von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus diesem Votum folgt, ist abzusehen, Wirkung würde das Gesetz demnach im Juni 2023 entfalten.

Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom (Demokraten) reagierte mit komplettem Unverständnis auf die Entscheidung - und brachte es mit den Worten "Unternehmen zu bestrafen, weil sie sich gegen Hass und Diskriminierung aussprechen, ist die Handlungsweise eines autoritären Regimes." klar auf den Punkt.

Dass eine von den Republikanern geführte Regierung eines US-Bundesstaats in dieser Weise gegen ein Medienunternehmen vorgeht, weckt natürlich Erinnerungen an einen jüngst abgewandten Vorstoß, die Filmförderung in Georgia massiv einzuschränken. Das Vorhaben war nicht zuletzt als Warnschuss zu interpretieren gewesen, nachdem sich diverse Medienunternehmen (neben Disney unter anderem Netflix) auch dort gegen diskriminierende Gesetzgebung gewandt hatten.