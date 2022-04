Robert Eggers über "The Northman": "Planen! Vorbereiten! Umsetzen!"

Mit "The Northman" hat Robert Eggers seinen bisher größten Film realisiert, der heute in den deutschen Kinos anläuft. Warum noch keine Produktion ihn derart gefordert hat, erzählt der amerikanische Filmemacher im Interview.

Wenn man den Titel "The Northman" hört, hat man sofort Assoziationen. Die jüngere Generation mag an Vikings" denken, die Älteren haben sofort Richard Fleischers "Die Wikinger" vor den Augen. Spielten diese Titel eine Rolle für Sie?

ROBERT EGGERS: Meine Herangehensweise an historische Genauigkeit mag den Film erscheinen lassen wie eine direkte Reaktion auf Fernsehshows wie "Vikings", auch wenn das ganz gewiss nicht meine Absicht ist oder gar der Grund, warum ich den Film machen wollte. An den Film von Richard Fleischer denke ich gerne zurück, der ist ziemlich gut. Wenn Kirk Douglas einen Bart tragen würde, würde ich den Film noch mehr schätzen. Immerhin haben sie sich die Mühe gemacht, tatsächlich in Norwegen zu drehen, auch wenn man sich fragt, warum diese Entscheidung getroffen wurde. Im Norwegen dieses Films scheint immer die Sonne, da hätte man auch in Südkalifornien bleiben können.

Aber eine Inspiration für Ihren Film waren sie nicht?

ROBERT EGGERS: Nein, was ich mir zur Einstimmung und Orientierung angesehen habe, hatte nichts mit Wikingerfilmen zu tun. Ich habe mich mehr für Sagen und die Edda interessiert, habe Bücher über Archäologie und historische Betrachtungen studiert. Sie liegen "The Northman" zugrunde.

Man sieht dem Film die Obsession seiner Macher an. Es ist eine komplett immersive Erfahrung. Während man "The Northman" betrachtet, existiert nichts anderes.

ROBERT EGGERS: Wir haben penibelst geplant, wollten nichts dem Zufall überlassen, sofern das bei einem Filmdreh möglich ist. Alle meine Filme sind übergeplant, um einen Mangel an handwerklichem Können auszugleichen. Ich habe eine genaue Vorstellung, was ich erzielen will, was man auf der Leinwand sehen soll. Der einzige Weg, um dieser Vorstellung so nahe zu kommen, wie es möglich ist, ist es, sich mehr und besser zu vorbereiten, als es wahrscheinlich nötig wäre. Das galt für meine ersten beiden Filme. Und bei "The Northman" gilt es erst recht.

Wie meinen Sie das?

ROBERT EGGERS: Bei meinen ersten Arbeiten war jede Einstellung präzise eingerichtet, aber ich habe damals noch nicht mit Storyboards gearbeitet. Bei "The Northman" ist mehr oder weniger jede Einstellung vorab in Storyboards festgehalten, die so detailliert sind, dass man sie als Graphic Novel veröffentlichen könnte. Wir haben uns sklavisch an sie gehalten. Sie waren wie eine Absicherung, diese massive Produktion überhaupt bewältigen zu können. Bei den ersten beiden Filmen gab es noch eine gewisse Beweglichkeit bei der Umsetzung. Diesmal galt ganz klar: Planen! Vorbereiten! Umsetzen!

Da sagen Sie was. "The Northman" sieht aus, als wäre es harte Arbeit gewesen, den Film zu machen, logistisch ebenso wie körperlich. Können Sie das bestätigen?

ROBERT EGGERS: Jeder Film ist harte Arbeit. Aber ich weiß, worauf Sie hinauswollen. Der Dreh war außergewöhnlich lang, ein Ausdauertest, wie ich es davor noch nicht erlebt hatte. Bei The Lighthouse" kommt die Härte der Realität, in der der Film angesiedelt ist, vielleicht etwas besser rüber. Aber das liegt wohl auch daran, dass wir ihn in Schwarzweiß gedreht hatten. Wenn man in Farbe filmt, in Island, die tolle Natur, die satten Farben der Wiesen, dann kommt nicht rüber, wie elend der Dreh war. Es regnete immer, es war kalt, wir froren durchgehend. Und ja, diese langen Einstellungen sind einfach höllisch kompliziert. Das verlangte allen alles ab.

Man spürt es. Denken Sie, dass die körperliche Anstrengung zur Textur des Films beiträgt?

ROBERT EGGERS: Es ist die beabsichtigte Atmosphäre. Es geht um das Feuer, den Schlamm, den Regen, das Eis, den Wind. Ohne Island gäbe es den Film nicht, die Landschaften sind sein Rückgrat. Wikinger hätten mich nicht interessiert, wenn die Einbindung in die isländische Kultur nicht gewesen wäre. Ohne Island gäbe es den Film nicht, die Gegend und die Wetterbedingungen sind sein Rückgrat.

Nicht nur der Dreh war ein Kampf. Wenn man einem langen Artikel im New Yorker Glauben schenken darf, wurde Ihnen auch beim Schnitt alles abverlangt.

ROBERT EGGERS: Wenn ich auf den Dreh in Island zurückblicke, denke ich vor allem an Alexander Skarsgård. Es war bitterkalt, es stürmte, es regnete, und er musste den ganzen Tag mit nacktem Oberkörper vor der Kamera stehen und unglaublich komplizierte Stuntarbeit leisten. Ich saß währenddessen die meiste Zeit unter einem Schirm und war eingepackt in kuschelige Regenwäsche. Deshalb fällt es mir leicht zu sagen, dass die härteste Phase für mich die Postproduktion war. Der Schnitt führte mich an meine Grenzen. Und ich bin meinem Mitautor, dem isländischen Dichter Sjön, für immer dankbar, der sagte: "Wenn es uns nicht gelingt, die Anmerkungen des Studios auf eine Weise zu interpretieren, dass wir auf den fertigen Film stolz sind, dann haben wir uns nicht genug angestrengt." Das war die einzige Einstellung, um diese Tortur zu überleben. Sonst hat man mehrere Jahre seines Lebens in etwas gesteckt, für das man sich schämt und das man aus seiner Erinnerung streichen will. Das durfte nicht sein. Aber es war quälend, eine Folter. Nichts in meinem Leben war jemals härter als diese Zeit. Meine grauen Haare und Falten habe ich nicht beim Dreh bekommen, sondern als ich mit dem Schnitt gerungen habe.

Und sind Sie denn stolz auf den Film?

ROBERT EGGERS: Ich bin sehr stolz auf den Film. Es mag absurd klingen, aber hätte mich das Studio nicht so unter Druck gesetzt und gefordert, hätte ich am Ende nicht den Film abliefern können, den ich dem Studio vor einigen Jahren versprochen hatte und den ich auch machen wollte: nämlich die unterhaltsamste Version eines Films von Robert Eggers, die ich mir vorstellen kann.

Es ist auch der aufwändigste Film Ihrer Karriere. Was empfanden Sie als die größten Unterschiede zu Ihren bisherigen Arbeiten?

ROBERT EGGERS: Der Film ist mir genauso wichtig wie die Filme davor, er ist genauso persönlich, eine Arbeit aus Liebe. Manchmal ist es nichts Spezielles, das fühlte ich mich wie ein Junge an der Highschool, der sein erstes Schultheaterstück inszeniert. Und dann wieder stand ich da, umgeben von diesen gewaltigen Felsmassiven, und Anya Taylor-Joy wurde mit dem Hubschrauber eingeflogen, wo ich mir dachte: Das ist anders als alles, was ich jemals gemacht habe. Ich habe aber auch Demut und Dankbarkeit gelernt. Zwischendurch gab es Phasen, wo ich mir dachte, dass ich schon am Drehbuch scheitern würde, wo es nicht voranging. Sich dann inmitten dieses gewaltigen Unterfangens wiederzufinden, war schon einzigartig. Erstmals habe ich mich gefühlt wie ein Filmemacher, hatte ich den Eindruck, dass ich wusste, was ich will und wie ich es auch erreichen kann. Am allerletzten Drehtag kam Ethan Hawke vorbei, legte seine Arbeit um meinen Kameramann Jarin Blaschke und mich und sagte: "Gratulation, Jungs, weil von jetzt an könnt ihr alles machen!" Es fühlte sich an wie ein Adelsschlag.

Gab es Momente, wo Sie den Eindruck hatten, dass Ihnen der Film über den Kopf wachsen könnte?

ROBERT EGGERS: So selbstironisch ich auch sein und mir meiner Defizite stets bewusst sein mag, besitze ich schon auch die Hybris, die mich ein Filmemacher sein lässt. Das muss man anzapfen. Man darf sich nicht von dem Druck und der Verantwortung lähmen lassen. Natürlich würde man am liebsten im Erdboden versinken. Aber man darf nicht und kann nicht. Man muss die Herausforderung annehmen und ein Anführer sein. Eine andere Wahl hat man nicht.

Sie haben bereits Ihren Drehbuch-Mitautor Sjön angesprochen, dessen Vision eine wichtige Rolle für den Film spielt. Was von "The Northman" ist Sie, was Sjön?

ROBERT EGGERS: Statistiken dazu habe ich nicht. Ich bin der Regisseur, bei mir laufen die Fäden zusammen, ich hatte die Idee, ich habe die Schauspieler inszeniert, ich habe den Film geschnitten. Aber ohne Sjön wäre "The Northman" nicht der Film, der er ist. Ich halte ihn für völlig aberwitzig brillant. Wir schreiben zusammen bereits einen neuen Stoff, der nicht mit Island oder Wikingern zu tun hat, und die gemeinsame Arbeit ist genauso wunderbar und aufregend wie davor. Für "The Northman" war es von entscheidender Bedeutung, einen Kreativen aus Island an meiner Seite zu haben. Isländer, ob sie Wikinger nun mögen oder abgrundtief hassen, sind mit den Sagen großgeworden, sie haben sie im Blut, sind in unmittelbarer Ahnenfolge mit den Sagenfiguren verwandt. Auch heute noch glauben viele an Geister oder Feen der nordischen Mythologie. Dieses Lebensgefühl kann man sich nicht anlesen. Es war entscheidend, einen Mitstreiter aus Island an Bord zu haben. Dass es Sjön war, war ein Geschenk. Der Ton des Films ist ihm zu verdanken.

Und doch ist es auch unverkennbar Ihr Film...

ROBERT EGGERS: ... und der Film meiner Mitstreiter. Ich könnte jeden Einzelnen herausgreifen, belasse es aber bei meinem Kameramann Jarin Blaschke, ohne den ich oft einsam und verlassen wäre. Wenn meine Filme nach großem Kino aussehen, dann ist es ihm und seinem profunden Wissen zu verdanken.

In "The Northman" geht es auch darum, wie Kinder ihre Eltern sehen. Sie selbst sind Vater eines dreijährigen Sohnes. Hat Sich das auf die Arbeit an Ihrem Film ausgewirkt?

ROBERT EGGERS: Ich beantworte Ihre Frage indirekt. Als "The VVitch" in die Kinos kam, habe ich sehr oft gehört: Wenn du ein Vater wärst, hättest du nie im Leben in den ersten fünf Minuten des Films das Baby getötet. Als Vater sage ich Ihnen: Ich würde es wieder so machen. Weil es jetzt noch mehr bedeutet.

Das Interview führte Thomas Schultze.