Abonnentenzuwachs bei HBO/HBO Max

AT&T verzeichnete zum Ende des ersten Quartals 2022 für seinen Streamingdienst HBO Max und das lineare Angebot HBO weltweit zusammen 76,8 Mio. Abonnenten. Das gab der Konzern bei der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen als Mutterkonzern von WarnerMedia jetzt bekannt; vor rund zwei Wochen war der Zusammenschluss von WarnerMedia und Discovery vollzogen worden.

Im Gegensatz zu Netflix, das im zurückliegenden Quartal erstmals seit 2011 wieder Abonnenten verloren hatte, entspricht dies einem Zuwachs von drei Mio. Abonnenten (rund vier Prozent) gegenüber dem vorangegangenen Quartal bzw. 12,8 Mio. Abonnenten (20 Prozent) gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres.

In den USA konnte HBO/HBO Max im Jahresvergleich 4,4 Mio. Abonnenten hinzugewinnen - das entspricht einem Plus von knapp zehn Prozent - und verzeichnet dort nun mit Stand Ende März 48,6 Mio. Abonnenten. Der durchschnittliche monatliche Umsatz pro Abonnent lag in den USA bei 11,24 Dollar; im vierten Quartal 2021 hatte dieser Wert noch bei 11,15 Dollar, im ersten Quartal 2021 bei 11,72 Dollar gelegen.

WarnerMedia erzielte im ersten Quartal nach Angaben von AT&T einen Umsatz von 8,7 Mrd. Dollar; ein Plus von 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, das vor allem auf einen 4,4-prozentigen Anstieg der Aboerlöse auf vier Mrd. Dollar zurückzuführen sei. Aufgrund höherer Kino- und Licensingerlöse bei HBO Max stiegen die Contentumsätze im Jahresvergleich um 3,4 Prozent auf 3,1 Mrd. Dollar an, die Werbeumsätze von WarnerMedia lagen mit 1,7 Mrd. Dollar um drei Prozent unter denen des Vorjahresquartals.

Investitionen in HBO Max und den Start des Nachrichten-Abo-Angebots CNN+ hätten bei WarnerMedia trotz des Umsatzanstiegs zu einem Rückgang des operativen Ergebnisses um 32,7 Prozent auf 1,3 Mrd. Dollar geführt, teilt AT&T mit.