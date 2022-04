Sonderheft "Green Production" ist digital erschienen

Alle reden über Grünes Drehen, viele tun es: In dem gerade digital erschienen Sonderheft "Green Production" stellt Blickpunkt:Film das starke Bündnis aus Produktionsfirmen, Filmförderungen, Streamern, Sendern, VoD-Anbietern, Verbänden und Dienstleistern vor, das sich im Arbeitskreis Green Shooting zusammengeschlossen und auf eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung von 21 ökologischen Mindeststandards geeinigt hat.

Andere sind dem Zusammenschluss nicht beigetreten, stellen ihre Produktionen aber trotzdem auf Nachhaltigkeit um.

In seiner ersten Ausgabe widmet sich "Green Production" verschiedenen Aspekten nachhaltigen Produzierens, nimmt in einem Praxisbericht die Kostenkeule ins Visier, lässt Carl Bergengruen, Sprecher des Arbeitskreises Green Shooting, im Interview ebenso zu Wort kommen wie Lisa Giehl, Director Subsidies & Public Policy bei Leonine Studios. Initiatoren der grünen Anfänge und Vertreter der unterschiedlichsten Bereiche haben sich an der großen Umfrage über Herausforderungen beim Dreh mit Öko- Standards beteiligt. Ein Heft über Umdenken, Neuanfänge und eine Zukunft, in der Grün das neue Normal ist.

