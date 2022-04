Zwei neue Fälle für "Kommissarin Lucas"

Am 30. April löst die von Ulrike Kriener gespielte "Kommissarin Lucas" ihren zweiten Fall an ihrer neuen Dienststelle in Nürnberg. Ab morgen werden bereits zwei neue Folgen der ZDF-Krimireihe gedreht.

In Nürnberg und München werden ab morgen zwei weitere Folgen der ZDF-Krimireihe "Kommissarin Lucas" mit Ulrike Kriener in der Rolle der titelgebenden Kommissarin Ellen Lucas gedreht.

In der Folge mit dem Arbeitstitel "Helden wie wir", die Thomas Berger nach eigenem Drehbuch inszeniert muss Ellen Lucas den Tod einer Frau aufklären, die sich in einem Zug in einen Streit eingemischt hatte und diese Zivilcourage am Bahnsteig mit dem Leben bezahlen musste. Lucas muss vielen kleinen Spuren folgen, um dahinter zu kommen, was zu der Begegnung zwischen den Tätern und dem Opfer geführt hat.

Die Folge "Finale Entscheidung" wird ebenfalls von Thomas Berger inszeniert; das Drehbuch schreibt Christian Jeltsch. Ellen Lucas wird von einer aufgefundenen Leiche in ein Netz aus Lügen geführt, das der Verfassungsschutz gesponnen hatte, um einen eigenen Fehler zu vertuschen. Unterstützung bekommt sie in dem Fall von einem von Rainer Bock gespielten alten Kollegen.

Produziert werden die beiden "Kommissarin Lucas"-Folgen, die voraussichtlich noch bis 4. Juli gedreht werden, von Olga Film München (Produzentin: Ulli Weber) im Auftrag des ZDF (Redaktion: Solveig Cornelisen). Ausstrahlungstermine stehen noch nicht fest.

Am 30. April zeigt das ZDF den zweiten Fall von Kommissarin Ellen Lucas nach ihrem Wechsel von Regensburg nach Nürnberg mit dem Titel "Goldrausch", den Uwe Janson nach einem Drehbuch von Christoph Busche inszeniert hat.

Burghart Klaußner spielt darin Wolfgang Löhns, der behauptet, einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt und erschossen zu haben. Doch schon bald findet Ellen Lucas heraus, dass da etwas nicht stimmen kann. Löhns' Söhne Johannes (Maximilian Brückner) und Markus (Johannes Klaußner) verdächtigen sich gegenseitig und Johannes ist davon überzeugt, dass es das Gold war, in das sein Vater nach dem Finanzcrash 2008 sein gesamtes Vermögen angelegt und es versteckt hatte, war, das den Einbrecher angelockt hat. Dieser Spur folgt auch die Kommissarin von einem Reichsbürger-Stammtisch über einen Waffenhändler. Und dann sind da noch Löhns' Erinnerungslücken, die das ganze psychologische Geschick der Kommissarin einfordern.