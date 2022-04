ARD bestellt dritte Staffel von "All You Need"

Zum ARD-Mediatheken-Start der zweiten Staffel von "All You Need" verkündet die Degeto den Auftrag für einen dritten Durchgang. Christoph Pellander und Nataly Kudiabor schwärmten zur Premierenfeier von dem tollen Echo auf das Format.

Die ARD Degeto hat eine dritte Staffel der Serie "All You Need" in Auftrag gegeben. Das bestätigte ARD-Degeto-Redaktionsleiter Christoph Pellander im Umfeld der Premiere der zweiten Staffel des Formats im Filmpalast Köln am Mittwoch. Ab dem 22. April sind alle sechs Folgen der zweiten Staffel in der ARD-Mediathek zu sehen, ab 27. April um 22.50 Uhr laufen sie auch im linearen Programm.

Pellander führte aus: "Die ARD Degeto steht für Vielfalt. 'All You Need' ist dafür ein Paradebeispiel. Drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben die erste Staffel allein in der ARD-Mediathek angesehen. Dieser Erfolg hat uns beflügelt und wir sind so überzeugt von diesem wunderbaren Format, dass wir bereits jetzt schon die Entwicklung der dritten Staffel in Auftrag gegeben haben. Eine solche Serie war überfällig - vor allem vor dem Hintergrund, dass homosexuelle Beziehungen in vielen Ländern weiter verboten sind. Gemeinsam mit unseren Produktionspartner:innen von UFA Fiction sind wir überzeugt: Unsere Zuschauer:innen wollen Serien mit queeren Inhalten. Daher legen wir sofort nach."

Die Produzentin UFA Fiction, Nataly Kudiabor, ergänzte zur Premiere: "Wir sind einfach überwältigt von der Welle positiver Reaktionen des Publikums auf der Premiere gestern. Daher freut es uns umso mehr, dass die Reise unseres Freundeskreises mit einer dritten Staffel weitergeht. Der Satz, den ich im Zusammenhang mit 'All You Need' am häufigsten gehört habe: 'Ich wünschte es hätte so eine Serie gegeben, als ich jung war.' Ein größeres Kompliment gibt es nicht. Aber es zeigt auch: wir stehen noch ganz am Anfang vielfältige Narrative und Erzählwelten ganz selbstverständlich ins deutsche Fernsehen zu bringen. Da geht noch mehr!"

"All You Need" ist eine Produktion der UFA Fiction (Produzentin: Nataly Kudiabor, Producerin: Sophie von der Leyen), im Auftrag der ARD Degeto (Redaktion: Carolin Haasis, Christoph Pellander) für die ARD Mediathek. Regisseur und Headautor ist Benjamin Gutsche. Ceylan Yildirim und River Matzke sind weitere Autor:innen der zweiten Staffel.