Contra Word und Seven.One Starwatch bringen Steven Gätjen auf die Bühne

Steven Gätjen will seinen Podcast "Kino oder Couch" im Herbst 2022 live umsetzen. Unterstützt wird der Moderator und Podcaster bei diesem Vorhaben von der Agentur Contra Promotion und von Seven.One Starwatch, die mit ihm gemeinsam die Live-Pläne realisieren und die Tournee in Kooperation veranstalten.

"Steven lebt und atmet den Film, es gibt niemanden in Deutschland, der so nah am Thema ist", sagt Manuel Carvalho, Head of Contra Word, einer Division der Bochumer Agentur Contra Promotion. "Natürlich trifft er jedes Jahr die Stars am roten Teppich bei den Oscars - aber er kann auch mit dir eine Stunde lang über die besten Film-Untertitel aller Zeiten sprechen. Dieses echte und leidenschaftliche Interesse am Film und daran, es mit anderen Menschen zu teilen, ist nur ein Grund, warum eine eigene Live-Show mit ihm ein absolut sinnvoller Schritt ist. Wer schon mal selbst mit ihm über Lieblingsfilme gesprochen hat oder seinen Podcast kennt, weiß, dass das eine sehr unterhaltsame Show wird."

Die Live-Show soll "eine Mischung aus Film-Talk mit prominenten Gästen, Fun-Facts, Behind-The-Scenes-tories, Interaktion mit dem Publikum und allerlei Geschichten aus Jahrzehnten im Film- und Fernsehgeschäft" werden. "Ich habe so richtig Bock dem Publikum über meine Leidenschaft, meine Erlebnisse auf den roten Teppichen dieser Welt, meine unangenehmsten Interviewsituationen, schönsten Begegnungen, witzigsten Flirts, lustigsten Drehs, emotionalsten Begegnungen zu sprechen", ergänzt Steven Gätjen.

"Ich nehme sie mit auf eine ganz besondere Reise durch die spektakulärsten Stunts, dramatischsten Filmwendungen, überraschenden Höhepunkte der Film - und Serienwelt. Ich werde Geschichten auspacken, die ich bisher noch nicht erzählt habe und natürlich entlocke ich meinen Gästen wieder ihre besten Stories. Ich freue mich einfach auf einen Abend voller lockerer Gespräche, das Thema Film und TV mit einem Augenzwinkern zu betrachten und es aber auch zu feiern."

Termine:

05.11.22 Frankfurt, myTicket Jahrhunderthalle Club

06.11.22 München, Werk 7

08.11.22 Stuttgart, Im Wizemann

09.11.22 Köln, Theater am Tanzbrunnen

10.11.22 Essen, Weststadthalle

22.11.22 Hamburg, Laeiszhalle

23.11.22 Lübeck, Kulturwerft Gollan

29.11.22 Berlin, Urania