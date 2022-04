Dwayne Johnson produziert Gamesverfilmung "It Takes Two" für Amazon

Mit seiner Seven Bucks Productions gehört Dwayne Johnson zu den Produzenten der Gamesverfilmung "It Takes Two", das im vergangenen Jahr sowohl bei den Game Awards als auch den D.I.C.E. Awards als Spiel des Jahres ausgezeichnet worden war.

Zusammen mit Dmitri M Johnson und Dan Jevons von dj2 Entertainment wird Dwayne Johnson mit seinen Kollegen bei seiner Seven Bucks Productions, Dany Garcia und Hiram Garcia, die Gamesverfilmung "It Takes Two" für Amazon produzieren.

Wie "Deadline.com" berichtet, sind als Drehbuchautoren die Autoren von Sonic the Hedgehog", Patrick Casey und Josh Miller, an Bord. Wer die Regie übernimmt, ist nicht bekannt.

Das Action-Adventure-Game wurde von Hazelight Studios entwickelt, von Electronic Arts herausgebracht und zwischenzeitlich mehr als fünf Mio. Mal verkauft. Sowohl bei den Game Awards als auch bei den D.I.C.E. Awards wurde es im vergangenen Jahr als "Spiel des Jahres" ausgezeichnet.

Im Mittelpunkt des Spiels steht das Ehepaar May und Cody. Als die beiden über eine Scheidung nachdenken, finden sie sich plötzlich in zwei Puppen ihrer Tochter Rose wieder. Die beiden müssen einen Weg finden, wieder in ihre Körper zurückzukehren - ein Vorhaben, das sie auf die wildeste, unerwartetste und fantastischste Reise führt, die man sich vorstellen kann.

Dwayne Johnson hatte zuletzt bei Jumanji: The Next Level" als Produzent fungiert. Zuletzt hatte er für die DC-Comicverfilmung Black Adam" vor der Kamera gestanden, die im Oktober in die Kinos kommen wird.