DGA-Gewinnerin inszeniert Tevis-Adaption "Mockingbird"

Alma Har'el, die für ihr Langspielfilmdebüt Honey Boy" mit dem DGA-Award ausgezeichnet wurde, wird ihr Passionsprojekt "Mockingbird" inszenieren, das auf dem Science-Fiction-Roman von Walter Tevis basiert, der bereits die Vorlagen für den Serienhit Das Damengambit" und die Filme Die Farbe des Geldes" und Der Mann, der vom Himmel fiel" schrieb. J Miles Dale, der Guillermo Del Toros Nightmare Alley" betreute, und Robert Schwartz produzieren mit ihr und ihrem Produktionspartner Christopher Leggett für Searchlight Pictures.

Das Buch erzählt von einer Dreiecksgeschichte zwischen einer Frau, einem Mann und einem Androiden in einer Welt, in der es keine Kinder und Bücher mehr gibt, die Menschen sich Drogen hingeben.

Har'el arbeitet momentan an der Miniserie "Lady in the Lake" für Apple TV+, in der Natalie Portman and Lupita Nyong'o die Hauptrollen spielen. Sie schrieb die Serie und inszeniert alle Folgen.

Tevis' "Der Mann, der vom Himmel fiel" wird zum dritten Mal verfilmt, dieses Mal als Serie. Bekannt ist die Adaption mit David Bowie in der Hauptrolle.