Silke Fischer erhält Michael Ballhaus Stipendium 2022

Szenenbildnerin Silke Fischer ist Preisträgerin des Michael Ballhaus Stipendiums 2022. Das Stipendium umfasst neben dem Aufenthalt in der Villa Aurora, dem Zufluchtsort des Schriftstellers Lion Feuchtwanger in Los Angeles während seines von den Nationalsozialisten erzwungenen Exils, auch eine Präsentation ausgewählter Filme der Stipendiatin in Hollywood.

Szenenbildnerin Silke Fischer ist Preisträgerin des Michael Ballhaus Stipendiums 2022. Das Stipendium umfasst neben dem Aufenthalt in der Villa Aurora, dem Zufluchtsort des Schriftstellers Lion Feuchtwanger in Los Angeles während seines von den Nationalsozialisten erzwungenen Exils, auch eine Präsentation ausgewählter Filme von Silke Fischer in Hollywood. Fischer zählt zu den besten Szenenbildnerinnen Deutschland und kann auf hochgelobte Arbeiten wie Unorthodox", Lore", Toni Erdmann", 3 Tage in Quiberon" oder In My Room" verweisen.

Das Michael Ballhaus Stipendium wird seit 2020 alle zwei Jahre unter der Schirmherrschaft der Außenministerin vom Villa Aurora & Thomas Mann House e. V. in Kooperation mit der Deutschen Filmakademie an herausragende Bildgestalter:innen vergeben.

Die in Hamburg und Zürich lebende Szenenbildnerin Silke Fischer ist die zweite Preisträgerin nach Judith Kaufmann. Der zu Ehren des 2017 verstorbenen Kameramanns Michael Ballhaus ausgelobte Preis ist mit einem dreimonatigen Aufenthalt in der Villa Aurora (Los Angeles) verbunden und wird vom Auswärtigen Amt finanziert.

"Das Szenenbild gestaltet. Bietet Räume, Farben, Lichtquellen, formt Welten, die dann im besten Fall in eine unausweichliche Liason mit der Kamera verschmelzen und zusammen die Geschichte zum Leben erwecken. Sie sind das Zuhause der Schauspieler und der Regie. Und so freuen wir uns sehr, mit Silke Fischer eine Szenenbildnerin auszuzeichnen, die mit ihrer vielfältigen Arbeit offensichtlich den Geschichten folgt und nicht einem 'Stil'. Ihre vielfältigen Bilder aus verschiedensten Arbeiten bleiben im Gedächtnis, ohne sich dabei zu wiederholen.", so die Juryvorsitzende Sherry Hormann.