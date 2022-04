"Jurassic World: Ein neues Zeitalter" bekommt Mittwochsstart

Wie schon Vorgänger "Jurassic World: Das gefallene Königreich" im Juni 2018 wird auch "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" im Juni 2022 an einem Mittwoch in den deutschen Kinos starten.

Wie schon das zweite Jurassic Park"-Reboot Jurassic World: Das gefallene Königreich" im Juni 2018, wird auch das dritte, Jurassic World: Ein neues Zeitalter", an einem Mittwoch in den deutschen Kinos starten. Aktuell hat Universal den Deutschlandstart von Colin Trevorrows Dino-Film von 9. auf 8. Juni 2022 vorgezogen.

Jurassic World" war am 11. Juni 2015, einem Donnerstag, in Deutschland gestartet und hatte es auf gut 4,1 Mio. Besucher gebracht gehabt - allein am Startwochenende waren es gut 900.000 gewesen. "Jurassic World: Das gefallene Königreich" war ab 6. Juni 2018 in Deutschland auf insgesamt auf 2,4 Mio. Besucher gekommen - am langen Startwochenende hatten rund 640.000 Besucher zu Buche gestanden.

Weltweit hatte "Jurassic World" 1,67 Mrd. Dollar eingespielt und belegt damit aktuell Platz sieben im All-Time-Ranking. Für "Jurassic World: Das gefallenen Königreich" bedeuten 1,31 Mrd. Dollar Platz 16 in diesem Ranking.