MFE für zukünftigen ProSiebenSat.1-Aufsichtsratvorsitzenden Andreas Wiele

Media for Europe (MFE) und Mediaset Espana, die bei ProSiebenSat1 nach eigenen Angaben mehr als 25 Prozent der Stimmenanteile halten, wollen keine Gegenkandidaten für den ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat vorschlagen. Dieser wird bekanntlich am 5. Mai gewählt. Als Begründung nannte MFE in einer Mitteilung am Mittwoch, dass eine potenzielle öffentliche Kontroverse über die Zusammensetzung nicht im besten Interesse von ProSiebenSat.1 und deren Anleger sei.

MFE unterstützt bei der Abstimmung zudem Andreas Wiele als neues Mitglied des ProSiebenSat.1-Aufsichtsrats und zukünftigen Vorsitzenden. Der aktuelle Aufsichtsratvorsitzende Werner Brandt entschied sich, nach acht Jahren und zwei Amtsperioden bei der Hauptversammlung am 5. Mai nicht erneut zu kandidieren. Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Wiele, vormals Vorstandsmitglied der Axel Springer SE, nach der kommenden Hauptversammlung zu seinem neuen Vorsitzenden zu wählen.

Gleichzeitig kommunizierte MFE, hinter dem die Berlusconi-Familie steht und das längere Zeit als Mediaset firmierte, dass es bereits vor dem Vorschlag von ProSiebenSat.1 für die Neubesetzung des Aufsichtsrats im vergangenen Dezember einen transparenten Prozess bevorzugt hätte, in dem es in den Auswahlprozess mit eingebunden worden wäre. Dahingehend erhofft sich MFE auch die anstehende Hauptversammlung als "neuen Startpunkt" für bessere und transparente Beziehungen zwischen dem deutschen Medienunternehmen und den Anlegern.

Bei den anderen vorgeschlagenen Kandidaten für den ProSiebenSat.1-Aufsichtsrat enthält sich MFE mit einer Meinung und will die Entscheidung darüber den Mitaktionären überlassen. Damit ist zum Beispiel die Personalie Bert Habets gemeint, der von ProSiebenSat.1 als weiteres neues Aufsichtsratmitglied vorgeschlagen ist.