Netflix-Aktie verliert nach Q1-Ergebnis 35 Prozent

Die zurückgehenden Abonnentenzahlen, die Netflix in seinem Q1-Ergebnis verkündete, schlugen auch am Aktienmarkt ein wie eine Bombe. Man muss bis 2004 zurückgehen, um ähnlich spektakuläre Verluste beim Streamer zu finden. Tatsächlich sehen Analysten auch Mitbewerber unter Druck.

Die Netflix-Aktie befand sich am gestrigen Mittwoch nach dem Q1-Ergebnis und dem damit bekannt gegebenen erstmaligen Abonnenten-Rückgang seit einem Jahrzehnt im Sinkflug. Die Aktie verlor 35 Prozent ihres Wertes. So tief ging es an einem einzelnen Tag nicht mehr seit 2004 herunter. Es ist ein Wertverlust von spektakulären 54 Milliarden Dollar.

Manche Beobachter sehen darin schon eine Zeitenwende im Verhältnis des Streamers und den Anlegern, die sich auch in der erstmaligen Erwägung des Co-CEO Reed Hastings ausdrückte, dass Netflix öffentlich über ein günstigeres, werbefinanziertes Angebot nachdenkt, was lange Zeit von dem Konzern ausgeschlossen wurde. Zumal Netflix die komplette Erfahrung mit dem Werbegeschäft fehlt, Formate bislang nicht für Werbepausen optimiert werden mussten und der durchschnittliche Netflix-Nutzer in den USA und Kanada dem Unternehmen im Monat hochpreisige fast 15 Dollar Umsatz einbringt.

Dann ist da auch das angesprochene Problem des Passwort-Teilens, das Netflix selbst auf rund 100 Millionen Haushalte weltweit beziffert. Erste Tests, dem entgegen zu treten, unternimmt das Unternehmen bereits in Chile, Costa Rica und Peru. Dort ist aber auch noch nicht ersichtlich, wann diese Maßnahmen weltweit eingesetzt werden sollen.

Das enttäuschende Quartalsergebnis von Netflix zieht unterdessen nicht nur dessen Börsenkurs nach unten, so gaben auch die Aktien von Konzernen wie Walt Disney, Warner Bros. Discovery, Paramount oder Roku am gestrigen Handelstag zwischen fünf und acht Prozent nach.

Tatsächlich sehen Analysten ein grundsätzliches Problem: Ben Swinburne von Morgan Stanley etwa erklärte, dass das verlangsamte Wachstum von Netflix (um ein solches handelte es sich ja immerhin noch, wenn man den Sondereffekt des Marktaustritts aus Russland berücksichtigt) auch als negativer Vorbote für konkurrierende Streamingdienste zu sehen sei - zumindest, solange nicht das Gegenteil bewiesen sei. Zwar erwarte man zunächst starke Nettozuwächse für Disney+, Paramount+ und HBO Max, allerdings lägen diese Dienste um Jahre hinter Netflix zurück, wenn es um den Vorstoß in den profitablen Bereich gehe.

Geht es nach Analyst Michael Pachter von Wedbush, ist Netflix gefordert, seine Veröffentlichungs-Strategie zu überdenken. Denn die Veröffentlichung ganzer Serien auf einen Schlag erleichtere es Abonnenten, sich zeitweilig ganz von dem Dienst zu verabschieden - insbesondere in wirtschaftlich angespannten Zeiten. Pachter betonte in diesem Zusammenhang seine Zweifel, dass sich Nutzer mit geringerem Einkommen auf Dauer drei verschiedene Services leisten könnten.

Rich Greenfield von Lightshed Partner wiederum meldete Zweifel an, dass werbeunterstützte Angebote der richtige Ausweg sind. "Im Grunde ist es doch erschreckend, wenn der einzige Weg, das Wachstum wieder anzukurbeln, jener ist, günstigere Produkte mit schlechterem Nutzererlebnis anzubieten." Dass SVoD nicht annähernd so profitabel sei wie die von ihm verdrängten Geschäftsmodelle, sei für potenzielle Investoren "nicht gerade ermutigend".

Tatsächlich zählt zu den schlechten Nachrichten des gestrigen Tages für Netflix nicht zuletzt jene, dass sich mit Pershing Square Holdings ein Großinvestor, der nach dem auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2021 gefolgten Kurseinbruchs eingestiegen war, schon jetzt wieder von seinen Anteilen trennte - und das mit Verlust. Begründet wurde dieser Schritt in einem Schreiben an Investoren mit erheblichen Unsicherheiten, die man nun hinter dem Geschäftsmodell sehe.

Michael Müller/Marc Mensch