Sony verschiebt "Spider-Man: Across the Spider-Verse" in den Juni 2023

"Spider-Man: Across the Spider-Verse", das Sequel zum Animationsoscargewinner Spider-Man: A New Universe" wird in den USA nicht am 7. Oktober 2022, sondern erst am 2. Juni 2023 starten. Das gab Sony jetzt bekannt, ohne einen Grund für die Verschiebung zu nennen. Gleichzeitig benannte das Studio auch den 29. März 2024 als US-Starttermin für "Spider-Man: Across the Spider-Verse II". In Deutschland ist "Spider-Man: Across the Spider-Verse" aktuell noch für den 13. Oktober 2022 terminiert.

Neu für den 7. Oktober 2022 terminiert hat Sony indes einen weiteren Animationsfilm, Lyle, Lyle, Crocodile" von Josh Gordon und Will Speck, der ursprünglich für den 18. November geplant gewesen war.

Darüber hinaus hat Sony weitere neue US-Starttermine festgelegt. So kommt S J Clarksons "Spider-Man"-Spinoff "Madame Web" mit Sydney Sweeney und Dakota Johnson am 7. Juli 2023 in die US-Kinos, Antoine Fuquas zweites Actionsequel "The Equalizer 3" mit Denzel Washington startet in den USA am 1. September 2023.